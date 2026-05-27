Data publicării: 27 Mai 2026

EXCLUSIV Boala arterială periferică, cine e la risc: Acești oameni trebuie să-și impună mersul pe jos
Autor: Tiberiu Vasile

exercitii sport Sursa foto: Freepik, @nutthaseth-v
Dr. Sorin Băilă a explicat care sunt categoriile de pacienți cu risc crescut de boală ocluzivă arterială periferică și rolul esențial al mișcării în prevenție.

Dr. Sorin Băilă explică faptul că boala ocluzivă arterială periferică poate fi prevenită în mare măsură dacă sunt identificați din timp pacienții cu risc. Medicul subliniază că există anumite categorii de persoane mai predispuse la această afecțiune, iar pentru acestea mișcarea zilnică, în special mersul pe jos, este esențială pentru menținerea sănătății vasculare.

Persoanele predispuse afecțiunii

"Totuși, dacă este să vorbim de faptul că această afecțiune este, din punctul nostru de vedere, o afecțiune caracteristică pentru posibilitatea de prevenție, nu putem să nu menționăm persoanele predispuse. Sunt persoane cu anumite caracteristici, cei cu o anumită încărcătură genetică, bărbații, mai frecvent ca femeile, până în perioada în care femeile intră în climax, deci cu activitate hormonală stopată, fumători, hipertensivi, dislipidemici, diabetici, obezi, cu trombofilii sau cu boală renală cronică. Acești oameni are trebui să își impună un stil de viață din care mișcarea nu ar trebui să lipsească. Pe toate canalele media există acest avertisment despre acele 30 de minute minime de mișcare pe zi. Noi sfătuim persoanele menționate anterior ca această mișcare să fie mersul pe jos. Este foarte simplu, la îndemâna oricui, și foarte eficient", a explicat Dr. Sorin Băilă.

