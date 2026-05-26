Data publicării: 26 Mai 2026

Acord de pace SUA- Iran. Anunțul făcut de Marco Rubio
Autor: Tiberiu Vasile

Foto: Agerpres
Marco Rubio a declarat că un posibil acord de pace între Statele Unite și Iran ar putea fi finalizat în „câteva zile”, în contextul în care negocierile continuă.

Negocierile pentru un posibil acord de pace SUA-Iran nu sunt încă finalizate, însă Washingtonul transmite că discuțiile avansează. Secretarul de Stat american Marco Rubio a declarat marți că înțelegerea dintre cele două state ar putea fi gata în "câteva zile", deși ritmul negocierilor este mai lent decât sperau inițial oficialii americani.

Rubio a făcut declarațiile la finalul unei vizite oficiale de patru zile în India. În timpul întâlnirilor cu premierul Narendra Modi, unul dintre subiectele importante a fost impactul conflictului dintre SUA și Iran asupra pieței globale a energiei și asupra transportului maritim internațional.

„Președintele și-a exprimat dorința de a încheia [un acord] - fie va obține un acord bun, fie nu va exista niciun acord”, a spus oficialul american. „Dar acest lucru ar putea dura puțin, adică încă câteva zile.”

Noi atacuri americane înainte de posibilul acord de pace SUA-Iran

Declarațiile lui Rubio au venit la scurt timp după ce armata americană a lansat noi lovituri asupra unor obiective iraniene. Potrivit Comandamentului Central al SUA, operațiunile au avut caracter defensiv și au fost justificate prin necesitatea protejării trupelor americane din regiune.

Tim Hawkins, purtător de cuvânt al CENTCOM, a afirmat că atacurile au fost efectuate ca răspuns la „amenințările reprezentate de forțele iraniene”.

Țintele vizate au inclus instalații de rachete și nave suspectate că ar fi fost folosite pentru amplasarea minelor maritime în apropierea Strâmtorii Hormuz, una dintre cele mai importante rute comerciale pentru transportul petrolului și gazelor naturale.

Tensiunile din Strâmtoarea Hormuz

Administrația americană încearcă să readucă traficul maritim la normal în Strâmtoarea Hormuz, după ce Iranul a restricționat circulația prin zonă. Aproximativ 20% din petrolul și gazele naturale transportate la nivel mondial trec prin această rută strategică.

În plus, autoritățile iraniene au cerut unor nave taxe de până la 2 milioane de dolari pentru a permite traversarea în siguranță a strâmtorii.

„Strâmtoarea trebuie să fie deschisă, fără obstacole și fără taxe de trecere”, a declarat Rubio. „Și, evident, acest lucru trebuie să se întâmple imediat, de îndată ce se ajunge la orice fel de acord.”

În ultimele zile, Casa Albă a încercat să transmită un mesaj optimist privind negocierile cu Teheranul. Donald Trump declara sâmbătă că discuțiile merg bine și că acordul este „negociat în mare parte”.

Rubio vorbește și despre Ucraina

În timpul conferinței de presă, Marco Rubio a abordat și situația din Ucraina, după noile atacuri lansate de Rusia. Oficialul american a confirmat că a discutat luni cu ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov.

Potrivit lui Rubio, Lavrov l-a avertizat că Kievul „va deveni un loc foarte periculos”, pe fondul pregătirii unei posibile ofensive de amploare asupra capitalei ucrainene.

De asemenea, șeful diplomației americane a spus că personalul diplomatic al SUA din Ucraina a fost informat despre creșterea riscurilor de securitate. Totuși, el nu a precizat dacă Washingtonul a decis evacuarea angajaților ambasadei.

Oficialii americani susțin că un eventual acord de pace SUA-Iran rămâne prioritar pentru reducerea riscurilor din Orientul Mijlociu și pentru stabilizarea piețelor energetice internaționale, conform Politico

