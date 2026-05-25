Copil român, de 2 ani, găsit după 14 ore de la dispariție, într-o pădure din Suedia

Alexandru Zerestea, băiețelul de 5 ani din județul Sibiu, a fost găsit, în România, după 40 de ore de căutări. Povestea lui se repetă, în Suedia, unde un băiețel român, de doar 2 ani, a fost dat dispărut. El a fost găsit în viață, după 14 ore de căutări.

Când a fost găsit, băiețelul de 2 ani, înfometat, le-a cerut salvatorilor o porţie mare de terci de ovăz. El dispăruse din curtea unor rude din localitatea suedeză Nyaker. Nimeni nu l-a observat în timp ce se îndepărta de casă. Părinţii, români stabiliţi acolo, au chemat ajutoare, iar întreaga comunitate s-a alăturat căutărilor.

"A fost ceva tulburător. Familia lui a plâns continuu. Era agitaţie, o nelinişte în tot satul. A fost ceva destul de cumplit. Dar toată lumea s-a ajutat reciproc şi asta a fost destul de frumos" au spus martorii, scrie Observator.

A fost căutat cu un echipament special de termoviziune

Copilul a fost căutat atât la sol, cât și din aer, iar noaptea, întunericul și temperaturile scăzute au îngreunat căutarea. Terenul unde a dispărut copilul este accidentat și, dată fiind și vârsta lui, autoritățile suedeze au decis să cheme sprijinul Armatei. Astfel, căutările au continuat cu militari și voluntari, cu echipamente de termoviziune. ”Folosim această cameră de pe maşină, căutăm de-a lungul şoselei, a drumurilor forestiere şi potecilor. O să vedem dacă îl putem găsi. Suntem singurii din Scandinavia care avem acest echipament pentru a căuta persoane dispărute. În zonele deschise putem vedea până la 3 mii de metri. Este un instrument foarte eficient” a explicat Martin Persson, reprezentant al serviciului ”Persoane Dispărute”.

Copilul a fost găsit în jurul orei 1 noaptea. Era ud și speriat. ”Un sentiment special. A fost o uşurare. Era ca în filme... să vezi un băieţel singur în pădure care plânge. Ceva special, nu cred că voi putea uita”, a spus salvatorul Anders Evenson.

Copilul a fost dus la spital pentru un control amănunţit, iar medicii au constatat că este în afara oricărui pericol.