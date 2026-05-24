DCNews Stiri Titi Aur dezvăluie regula pe care o folosesc zilnic șoferii din România, deși nu apare în Codul Rutier
Data publicării: 24 Mai 2026

EXCLUSIV Titi Aur dezvăluie regula pe care o folosesc zilnic șoferii din România, deși nu apare în Codul Rutier
Autor: Dana Mihai

sofer Foto: magnific.com
Invitat la emisiunea DC Conducem, pilotul Titi Aur a explicat că, în multe situații din trafic, mai ales pe străzile înguste blocate de mașini parcate pe ambele sensuri, șoferii ajung să se bazeze pe „mica înțelegere”, în lipsa unei reguli clare de prioritate.

"Sunt foarte multe străzi în care se blochează trecerea a două vehicule. Pentru că, normal, așa e: ai voie pe o parte, chiar dacă ai îngustat drumul sau ai obstrucționat puțin, dar nu ai voie și pe stânga, și pe dreapta dacă nu pot trece două vehicule. În practică, sunt foarte multe locuri în care se întâmplă asta. Atunci există următoarea regulă de circulație, care nu e neapărat o regulă, care spune că mai e și mica înțelegere.

„Mica înțelegere” dintre șoferi

Adică atunci când sunt situații de astea, că ajungi, să zic, în două capete de străduță și nu încap două mașini pentru că sunt parcate și pe stânga, și pe dreapta mașini, cine are prioritate? Că n-are niciunul, legal, iar atunci apare mica înțelegere.

Trece unul, pe urmă trece altul, când nu ai o formă legală sau o lege, o regulă de aplicat. Și de asta prima dată e polițistul, pe urmă e semaforul sau, în fine, luminile, pe urmă e indicatorul de cedează, pe urmă e prioritatea de dreapta și, pe urmă, e 'mica înțelegere'.

Și sunt multe situații, mai ales într-o circulație ca la noi, destul de haotică, cu foarte multe reguli nerespectate, când trebuie să aplici reguli la 'mica înțelegere'", a explicat Titi Aur.

