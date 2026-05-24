"Sunt foarte multe străzi în care se blochează trecerea a două vehicule. Pentru că, normal, așa e: ai voie pe o parte, chiar dacă ai îngustat drumul sau ai obstrucționat puțin, dar nu ai voie și pe stânga, și pe dreapta dacă nu pot trece două vehicule. În practică, sunt foarte multe locuri în care se întâmplă asta. Atunci există următoarea regulă de circulație, care nu e neapărat o regulă, care spune că mai e și mica înțelegere.

„Mica înțelegere” dintre șoferi

Adică atunci când sunt situații de astea, că ajungi, să zic, în două capete de străduță și nu încap două mașini pentru că sunt parcate și pe stânga, și pe dreapta mașini, cine are prioritate? Că n-are niciunul, legal, iar atunci apare mica înțelegere.

Trece unul, pe urmă trece altul, când nu ai o formă legală sau o lege, o regulă de aplicat. Și de asta prima dată e polițistul, pe urmă e semaforul sau, în fine, luminile, pe urmă e indicatorul de cedează, pe urmă e prioritatea de dreapta și, pe urmă, e 'mica înțelegere'.

Și sunt multe situații, mai ales într-o circulație ca la noi, destul de haotică, cu foarte multe reguli nerespectate, când trebuie să aplici reguli la 'mica înțelegere'", a explicat Titi Aur.