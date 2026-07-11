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DCNews Stiri Mihai Jurca anunță reduceri de cheltuieli la Cancelaria premierului. Ce arată cifrele

Mihai Jurca anunță reduceri de cheltuieli la Cancelaria premierului. Ce arată cifrele

Elena Aurel Autor: Elena Aurel
Data publicării: 11 Iul 2026
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Mihai Jurca, șeful Cancelariei Primului Ministru. Sursa Foto: Agerpres

Mihai Jurca a vorbit despre necesitatea unui guvern cu puteri depline și despre reducerea cheltuielilor publice.

Într-o postare pe pagina de Facebook, Mihai Jurca, șeful Cancelariei premierului, a prezentat date privind cheltuielile instituției din perioada 2024-2026 și a explicat că acestea ar urma să fie reduse semnificativ în 2026 față de 2024.

Potrivit acestuia, măsura face parte din eforturile de diminuare a risipei și eficientizarea banilor publici. 

„Se vorbește mult, pe bună dreptate, despre nevoia unui guvern cu puteri depline. România are nevoie de el - pentru PNRR, pentru SAFE, pentru reformele care cer inițiative legislative guvernamentale și ordonanțe de urgență. Un guvern care administrează poate fi un bun administrator.

Publicăm mai jos cifrele Cancelariei Prim-Ministrului, 2023 – mai 2026: cheltuieli totale, execuție lunară, reduceri pe categorii. Sunt bani publici, iar judecata asupra lor aparține celor care se uită pe grafice, nu celor care le-au produs”, a scris Mihai Jurca pe pagina de Facebook.

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„Mai puțină risipă, mai puține cheltuieli, mai multă eficiență”

Mihai Jurca a explicat că administrația trebuie să pună accent pe eficiență, rezultate și diminuarea risipei.

„Suntem conștienți de limite: o cancelarie nu e un minister și sumele acestea sunt modeste la scara bugetului țării. Dar chiar și atunci când nu ai toate uneltele la îndemână, rămâne responsabilitatea de a face tot ce ține de tine pentru promisiunea asumată: mai puțină risipă, mai puține cheltuieli, mai multă eficiență.

Oamenii vor, pe bună dreptate, o schimbare de abordare: mai puțină propagandă politică, mai puține poze și postări, mai multă eficiență și rezultate. De aceea postarea aceasta nu conține propagandă. Conține fapte”, a scris Mihai Jurca pe pagina de Facebook.

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