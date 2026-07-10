Regulile pe care trebuie să le respecți atunci când mergi cu bicicleta sau trotineta prin București, dacă nu vrei amendă

Foto: Facebook Poliția Locală București

Poliţiştii locali din Bucureşti au explicat cum trebuie să circuli cu bicicleta şi trotineta prin oraş şi în parcuri ca să nu iei amendă.

În România, au loc accidente tot mai grave și mai dese în care sunt implicate persoane care merg pe trotinetă electrică sau pe bicicletă, iar din această cauză polițiștii locali din București au desfășurat mai multe acțiuni în zona centrală a Capitalei, dar și în Parcul Carol.

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Ulterior, aceștia au explicat, într-o postare pe Facebook, cum trebuie să circule bucureștenii cu bicicleta şi trotineta prin oraş şi în parcuri ca să nu ia amendă.

Poliția Locală București: Dăm avertismente, dăm și amenzi

"Vorbim de câte doi tineri pe o singură trotinetă, cu viteză pe trotuar printre pietoni și alte asemenea aspecte ce țin de încălcarea regulilor de circulație. Dăm avertismente, dăm și amenzi. În total, de la începutul anului și până acum, peste 200 de sancțiuni au fost date celor care nu au înțeles că nu pot zburda cu trotineta electrică sau cu bicicleta pe oriunde.

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Reguli pe care trebuie să le respecți atunci când mergi cu bicicleta sau trotineta, dacă nu vrei amendă

Siguranța pe primul loc:

Utilizează banda unu de rulare, cât mai aproape de marginea drumului, acolo unde este posibil;

Circulă pe pista de biciclete unde aceasta există;

Nu ai voie să circuli pe trotuar;

Poartă cască de protecție;

Respectă regulile de prioritate și semnalizare.

Punem Bucureștiul la punct!", a scris Poliția Locală București pe pagina de Facebook.































