Visul din copilărie al lui Anthony Hopkins devine realitate la 88 de ani. Lansează primul album de muzică

Sursă foto - captură Instagram Anthony Hopkins

Anthony Hopkins a semnat un contract cu o casă de discuri, după zeci de ani în care a compus muzică inspirată de amintirile și experiențele copilăriei sale petrecute în sudul Țării Galilor.

După decenii dedicate compoziției unor piese inspirate din copilăria sa în Țara Galilor, Anthony Hopkins a încheiat un contract de înregistrare cu o casă de discuri, transmite The Music Universe.

Primul album al actorului de la Hollywood, Anthony Hopkins, în vârstă de 88 de ani, este intitulat „Life Is a Dream”. Va fi lansat luna viitoare de casa de discuri Decca Classics. Este o colecție de piese compuse de-a lungul a șase decenii.

Inspirația melodiei de debut Bracken Road

Single-ul de debut este Bracken Road. Melodia este inspirată de amintirile sale din copilărie despre Margam, sudul Țării Galilor, dar și de străzile, pajiștile, terenurile agricole și munții ce înconjurau casa familiei sale în anii 1940.

Anthony Hopkins, care a câștigat premii Oscar pentru rolurile sale din Tăcerea mieilor și Tatăl, a declarat: „Muzica a fost prima mea dorință, prima mea dorință, am compus muzică toată viața. Unele dintre aceste piese au trăit cu mine timp de decenii și încă mă regăsesc întorcându-mă la ele. Întreaga mea viață este un vis. Să semnez cu Decca este onoarea unei vieți.”

Anthony Hopkins compune muzică de la 4 ani

Muzica sa este interpretată de dirijorul Gustavo Dudamel, câștigător al premiului Grammy, și de Orchestra Filarmonică.

Actorul Anthony Hopkins s-a născut în Port Talbot, sudul Țării Galilor. El compune muzică încă din copilărie și a început să cânte la pian la vârsta de 4 ani.