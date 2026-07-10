Schema viitorului Guvern, lista miniștrilor de ”păstrat”. ”Va fi măcel la Bruxelles săptămâna viitoare” VIDEO

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Se conturează, tot mai puternic, un guvern de armistițiu. Dar ce înseamnă, cum va fi posibil?

”Nu aș merge pe ideea unui Guvern tehnocrat 100%, a fost o greșeală a domnului Tomac să spună că Guvernul ar trebui făcut fără partide. Cum să faci asta? Vrei votul lor! Acest guvern de armistițiu ar putea să fie în felul următor: un premier cu adevărat independent, care să nu dea semnale că ar intra în jocuri politice după sau uită să-și dea demisia pe 15 februarie, portofoliile să fie exact aceleași ca-n Guvernul negociat în urmă cu un an - că au negociat. PNL-ul nu-și încalcă promisiunea sau decizia de a nu mai colabora cu PSD, pentru că un armistițiu nu înseamnă colaborare, înseamnă suspendarea conflictului.

Dacă aș fi în situația de a gestiona aceste șase luni, aș pleca de la lista miniștrilor de dinainte de moțiunea de cenzură. Vă și spun clar:

la Ministerul Educației , nu contează că lumea îl apreciază sau nu. Avem examene naționale și avem de deschis un an universitar și unul școlar. Până la guvernul 100% politic, ministrul Educației rămâne.

, nu contează că lumea îl apreciază sau nu. Avem examene naționale și avem de deschis un an universitar și unul școlar. Până la guvernul 100% politic, ministrul Educației rămâne. Ministerul Apărării - Miruță, îl plac unii, nu-l plac alții. Iar schimbăm ministrul Apărării? Al câtelea în cinci ani” a explicat Remus Pricopie, rectorului SNSPA, în emisiunea ”Ce se întâmplă?” de la DCNews, realizată de jurnalistul Răzvan Dumitrescu.

În acest context, vorbind despre reprezentarea României pe plan internațional, Remus Pricopie a amintit că săptămâna viitoare ”va fi măcel la Bruxelles pe buget”.

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