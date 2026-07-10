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DCNews Politica Schema viitorului Guvern, lista miniștrilor de ”păstrat”. ”Va fi măcel la Bruxelles săptămâna viitoare” VIDEO

Schema viitorului Guvern, lista miniștrilor de ”păstrat”. ”Va fi măcel la Bruxelles săptămâna viitoare” VIDEO

Roxana Neagu Autor: Roxana Neagu
Data publicării: 10 Iul 2026
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imagine cu Guvernul României
Foto: Gov.ro

Se conturează, tot mai puternic, un guvern de armistițiu. Dar ce înseamnă, cum va fi posibil?

”Nu aș merge pe ideea unui Guvern tehnocrat 100%, a fost o greșeală a domnului Tomac să spună că Guvernul ar trebui făcut fără partide. Cum să faci asta? Vrei votul lor! Acest guvern de armistițiu ar putea să fie în felul următor: un premier cu adevărat independent, care să nu dea semnale că ar intra în jocuri politice după sau uită să-și dea demisia pe 15 februarie, portofoliile să fie exact aceleași ca-n Guvernul negociat în urmă cu un an - că au negociat. PNL-ul nu-și încalcă promisiunea sau decizia de a nu mai colabora cu PSD, pentru că un armistițiu nu înseamnă colaborare, înseamnă suspendarea conflictului. 

Dacă aș fi în situația de a gestiona aceste șase luni, aș pleca de la lista miniștrilor de dinainte de moțiunea de cenzură. Vă și spun clar: 

  • la Ministerul Educației, nu contează că lumea îl apreciază sau nu. Avem examene naționale și avem de deschis un an universitar și unul școlar. Până la guvernul 100% politic, ministrul Educației rămâne. 
  • Ministerul Apărării - Miruță, îl plac unii, nu-l plac alții. Iar schimbăm ministrul Apărării? Al câtelea în cinci ani” a explicat Remus Pricopie, rectorului SNSPA, în emisiunea ”Ce se întâmplă?” de la DCNews, realizată de jurnalistul Răzvan Dumitrescu.

În acest context, vorbind despre reprezentarea României pe plan internațional, Remus Pricopie a amintit că săptămâna viitoare ”va fi măcel la Bruxelles pe buget”.

Vezi mai mult în video: 

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