„Vom plăti cu toții la raft și în facturi”. Avertismentul lansat de Budăi după "calculul electoral făcut de Bolojan și Fritz"

Foto Agerpres - Marius Budăi

Deputatul PSD Marius Budăi a afirmat miercuri că politicile de austeritate ale premierului interimar Ilie Bolojan "otrăvesc" economia.

Deputatul PSD Marius Budă a transmis miercuri că politicile de austeritate ale premierului interimar Ilie Bolojan "otrăvesc" economia. Mai mult, social-democraţii au propus şi vor susţine un pachet de soluţii economice reale.

Marius Budăi: „Politicile de austeritate ale lui Bolojan otrăvesc economia României”

"Politicile de austeritate ale domnului Bolojan otrăvesc economia. România a ajuns pe locul doi în Uniunea Europeană la creşterea preţurilor producţiei industriale: +13,5% într-un an, de peste două ori mai mult decât media europeană de 5,7%. Ne întrece doar Bulgaria.

Ne lasă în urmă toată Europa civilizată. Asta nu este o statistică abstractă. Este preţul pe care îl plăteşte fiecare fabrică, fiecare atelier, fiecare IMM din România pentru guvernarea Bolojan.

Este preţul pe care îl vom plăti cu toţii la raft, în facturi, în salarii care nu mai ajung. Iar acum, după eliminarea plafonării preţurilor la carburanţi, presiunea inflaţionistă nu se opreşte, se adânceşte. Domnul Bolojan a eliminat frâna de mână exact când economia avea nevoie mai mare de ea", a scris Marius Budăi pe Facebook.

Cu o "austeritate oarbă", România nu se poate vindeca, afirmă Marius Budăi

"Nu poţi opri o hemoragie tăind şi mai mult din carne. PSD nu se rezumă la a critica. Am propus şi vom susţine un pachet de soluţii economice reale - un program anti-inflaţie, pro-muncă şi pro-economie, construit special pentru a proteja puterea de cumpărare a românilor şi pentru a sprijini producţia naţională. Este un plan integrat pentru cetăţeni şi antreprenori.

Majoritatea care va învesti viitorul Guvern trebuie construită în jurul unor astfel de soluţii. O majoritate pentru oameni, nu pentru interese de partid. Iar cei care vor vota împotriva unui Guvern funcţional vor trebui să explice românilor, la fiecare factură şi la fiecare raft din magazin, de ce au ales blocajul şi criza în locul stabilităţii. Orgoliile politice nu ţin loc de preţuri mici şi nici nu plătesc ratele oamenilor la bănci", a scris fostul ministru al Muncii, Marius Budăi.

El subliniază că dincolo de cifre, mai este ceva de menționat - un om politic care se pretinde responsabil şi pragmatic nu blochează instalarea unui Guvern cu drepturi depline, ştiind că ţara pierde oportunităţi uriaşe în fiecare zi de incertitudine.

Budăi: "Bolojan și Fritz au ales calculul electoral în locul maturităţii administrative, iar România plăteşte preţul"

"Prin refuzul lor de a dialoga onest şi prin răzgândirile repetate, asta fac acum domnii Bolojan şi Fritz. Din păcate, au ales calculul electoral în locul maturităţii administrative, iar România plăteşte preţul. Concluzia este simplă: mai puţină politică şi mai multă economie. Aceasta trebuie să fie premisa de la care porneşte formarea viitorului Guvern", a conchis Marius Budăi.

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