Sorin Grindeanu: Ilie Bolojan e ca un negustor de praf. Când bate vântul, dă faliment

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Președintele PSD, Sorin Grindeanu, explică adevărata problemă a lui Ilie Bolojan.

Sorin Grindeanu acuză un concurs de înjurături la adresa PSD-ului. Liderul PSD consideră că Ilie Bolojan nu a știut să fie premier de coaliție, deși a obținut funcția venind dintr-un partid de pe locul al treilea.

”Ilie Bolojan este ca un negostor de praf. Atât timp cât nu bate vântul, lucrurile sunt sub control. Când bate vântul, dă faliment. Cam asta e Ilie Bolojan. Nu și-a înțeles rolul unui premier de coaliție. Ilie Bolojan provine dintr-un partid care a ieșit pe locul trei la alegeri. Nu de pe unu, nu de pe doi, ci de pe trei. El a ajuns premier cu voturile PSD.

Și după moțiune, și chiar și înainte, am văzut de fapt modul în cei privesc și ei, și colegii săi, PSD-ul. Adică ai nevoie de PSD doar ca să-ți faci anumite politici publice, nu ca și partener. Acum e un fel de concurs între PNL-ul de rit nou și USR: care înjură mai mult PSD” consideră Sorin Grindeanu, președintele PSD, conform unui interviu acordat Digi24.

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