Unde pleacă Ciprian Ciucu în concediu

Ciprian Ciucu

Ciprian Ciucu pleacă în concediu.

Ciprian Ciucu, aflat sub control judiciar, a decis să plece în Portugalia. Primarul Capitalei a primit aprobare din partea Instanţei să meargă în concediu în Portugalia, în perioada 3-12 iulie.

„I s-a încuviințat inculpatului părăsirea temporară a teritoriului Romaniei pentru a se deplasa în Portugalia, în intervalul 03.07.2026-12.07.2026, în scopul efectuării concediului de odihnă, conform pachetului de servicii turistice achiziționat la data de 10 iunie 2026", se arată în decizia magistraţilor.

În spațiul public au apărut critici potrivit cărora edilul ar pleca în concediu după ce Bucureștiul a fost afectat de ploile torențiale. Vacanța fusese rezervată încă din 10 iunie, cu mult înainte de fenomenele meteo din această săptămână, iar plecarea este programată începând cu 3 iulie, nu imediat după furtuni. Concediul de odihnă reprezintă un drept al oricărui angajat sau demnitar, iar administrația publică funcționează și prin delegarea atribuțiilor către viceprimari și aparatul de specialitate atunci când primarul lipsește temporar.

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De ce este acuzat Ciprian Ciucu

Ciprian Ciucu este acuzat de DNA că, în timpul campaniei electorale din noiembrie - decembrie 2025, ar fi primit de la doi oameni de afaceri foloase necuvenite, constând în servicii de publicitate și consultanță electorală, în schimbul eliberării unei autorizații și a unui certificat de urbanism pentru un proiect imobiliar.

În același dosar, au fost plasați sub control judiciar oamenii de afaceri M.N.K.A. și M.M., acuzați de dare de mită, și S.I. (om de afaceri), pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la dare de mită.

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„Din probatoriul administrat până în prezent a rezultat suspiciunea rezonabilă că, în luna noiembrie 2025, în contextul demersurilor efectuate pentru obținerea certificatului de urbanism și a autorizației de construire privind un proiect imobiliar situat în municipiul București, inculpații M.N.K.A. și M.M. ar fi oferit foloase necuvenite reprezentate de servicii de publicitate și consultanță electorală, prestate în perioada noiembrie - decembrie 2025, destinate susținerii activității politice și electorale a inculpatului Ciucu Ciprian, în legătură cu îndeplinirea atribuțiilor de serviciu ce reveneau acestuia în cadrul procedurilor administrative desfășurate la nivelul Primăriei Sectorului 6 București.

În același context, inculpatul S.I. ar fi facilitat acordarea respectivelor foloase, cunoscând scopul urmărit de participanți și contribuind la realizarea legăturii dintre persoanele care au oferit avantajele și funcționarul care urma să beneficieze de acestea, respectiv inculpatul Ciucu Ciprian. Totodată, din probatoriul administrat până în prezent a rezultat suspiciunea rezonabilă că inculpatul Ciucu Ciprian, în calitatea sa de primar al Sectorului 6 București, la acel moment, ar fi primit foloasele menționate anterior în legătură cu îndeplinirea atribuțiilor de serviciu ce îi reveneau în procedurile administrative referitoare la respectivul proiect imobiliar”, susțin procurorii.

Pe timpul cât se află sub control judiciar, Ciucu și cei trei oameni de afaceri trebuie să respecte o serie de obligații, între care: să se prezinte ori de câte ori sunt chemați la organul de urmărire penală, să informeze cu privire la schimbarea locuinței și să nu depășească limitele teritoriale stabilite prin ordonanțele procurorului fără acordul prealabil al organului judiciar competent.

VEZI ȘI ALTE ȘTIRI: Ciucu propune construirea a două bazine de retenție a apei: Canalizarea nu face față



Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, propune construirea a două bazine mari de retenție care să preia apa în timpul ploilor extreme și să o evacueze controlat în râul Dâmbovița, iar în perioadele secetoase să o păstreze pentru irigații.

El menționează că actuala infrastructură de canalizare și de preluare a apelor pluviale are 'multe limite' și nu a fost proiectată pentru fenomene meteorologice de amploarea celui din aceste zile.

„În doar câteva ore, cantitatea medie de precipitații care s-a descărcat pe suprafața Municipiului București a fost de 69,90 l/mp în aproximativ 10 ore. Bucureștiul a ajuns 75% impermeabil (opinia unui specialist), din cauza dezvoltării și a neaplicării unor metode și tehnici de construcție care să permită permeabilitatea apei. Da, este adevărat, sunt mai costisitoare, dar merită. Fenomenele extreme vor fi mai dese, ne pregătim”, scrie edilul general, pe pagina sa de Facebook.

El adaugă că trebuie construite în amonte două bazine de retenție mari, care să descarce treptat apa în râul Dâmbovița (în funcție de viitură) și să o rețină pentru perioadele secetoase, pentru irigații. Aceste bazine ar urma să fie construite sub Parcul Izvor și sub Parcul Operei.

Ciucu a discutat cu reprezentanții Apa Nova, pe parcursul ultimelor luni, despre investițiile necesare în București pentru limitarea riscului de inundații. Există deja un plan și soluții pentru finanțarea acestor investiții, menționează primarul.

Totodată, Apa Nova lucrează deja la un studiu de fezabilitate, început în acest an, pentru un bazin care va fi situat, cel mai probabil, sub parcarea rotundă de la intrarea în Parcul Carol (Sectorul 4).

„Rolul lui este de a prelua viitura de pe deal și va acoperi zona cu str. Slobozia, str. Episcopul Chesarie etc. Aici riscul este mare. În zona Tineretului/Văcărești, Apa Nova a început deja lucrările la un bazin. Este în lucru bazinul de retenție de la Lunca Cetății din Sectorul 3; acum se face rețeaua de canalizare. Ideea de bază este că, mai ales în zonele depresionare, apa de ploaie trebuie dusă în Dâmbovița, și nu în canalizare. Canalizarea nu face față”, mai scrie Ciprian Ciucu.

De asemenea, urmează să fie introduse în toate proiectele publice ale PMB elemente specifice conceptului de oraș-burete. Ciucu va pleda pentru aplicarea acestor soluții și la nivelul sectoarelor.