Ludovic Orban atac la Nicușor Dan: A complotat cu PSD și cu pesediștii din PNL să dărâme guvernul Bolojan

Sursa: Agerpres

Principalul vinovat pentru declanșarea, prelungirea și adâncirea crizei politice din România este președintele României, Nicușor Dan, declară Ludovic Orban într-o postare pe Facebook.

"A complotat cu PSD și cu pesediștii din PNL să dărâme guvernul Bolojan și să facă praf coaliția de guvernare care oferea guvernului o majoritate parlamentarră sigură.

A acceptat complice asocierea PSD cu AUR la moțiunea de cenzură.

A așteptat o lună de zile după adoptarea moțiunii de cenzură până a făcut prima desemnare ( moțiunea de cenzură a fost adoptată în 5 mai, iar decretul de desemnare a lui Eugen Tomac a fost semnat în data de 5 iunie ). Premierul desemnat nu avea la momentul desemnării decât sprijinul PSD. Deși era clar pentru oricine că guvernul Tomac nu are nicio șansă să fie învestit, președintele a așteptat 10 zile până să îi retragă mandatul.

A făcut o a doua desemnare, nu cu scopul de a învesti un guvern care să pună capăt crizei, ci cu scopul de a prelua ostil sau, în caz de nereușită, de a scinda Partidul Național Liberal. Și în această procedură de învestire a tăcut complice atunci când Veștea și pesediștii s-au dus ca milogii să cerșească voturi de la AUR, ridicându-i mingea la fileu lui George Simion.

A trecut o săptămână de când Parlamentul a respins învestirea guvernului Veștea și, deși are mai multe propuneri de premier, Nicușor Dan trage de timp și se face că nu înțelege deciziile PNL, USR și UDMR de a nu susține învestirea adevăratului favorit al președintelui, Sorin Grindeanu.

Sunt convins că tergiversarea acestei noi desemnări nu are altă cauză decât planul de a mai strânge niște voturi printr-un nou atac contra partidelor parlamentare care să ducă la noi dezertări care să crească șansele de învestire a unui guvern PSD.

Prin tot ce face, Nicușor Dan parcă urmărește în mod programatic să piardă susținerea tuturor oamenilor de bună credință care l-au votat în 2025", susțține fostul consilie al președintelui Nicușor Dan.