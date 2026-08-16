Reprezentanţii mediului de afaceri, ai Camerelor de Comerţ , ai mediului academic şi alţii îl invită la discuţii pe preşedintele Nicuşor Dan. Formarea noului Guvern, pe lista subiectelor

Sursa Foto: Florin Răvdan, DC News

Reprezentanţii mediului de afaceri, ai Camerelor de Comerţ , ai mediului academic şi alţivor să aibă o discuţie cu preşedintele Nicuşor Dan despre provocările cu care se confruntă economia, dar şi societatea românească.

Invitaţia a fost semnată de 20 de organizaţii reprezentative ale mediului de afaceri, patronal şi sindical, ale Camerelor de Comerț și Industrie, mediului academic și universitar, organizațiilor profesionale, de consumatori și ale societății civile.

"Organizațiile îi solicită Președintelui României un dialog direct, la sediul Camerei de Comerț și Industrie a României, în perioada 1–4 septembrie 2026, la o dată convenită de comun acord.

Printre semnatarii invitației se află și Blocul Național Sindical (BNS), alături de reprezentanți importanți ai mediului economic și social din România.

Demersul vizează deschiderea unui dialog instituțional direct cu Președintele României asupra principalelor provocări și priorități cu care se confruntă economia și societatea românească", se transmite în comunicat.

Invitaţia vine după Forumul de la Neptun

"În urma Forumului de la Neptun, desfăşurat în perioada 11-12 august 2026, şi a Declaraţiei de la Neptun, semnată de 20 de organizaţii reprezentative ale mediului de afaceri, patronal şi sindical, Camerelor de Comerţ şi Industrie, mediului academic şi universitar, organizaţiilor profesionale, de consumatori şi ale societăţii civile, vă adresăm invitaţia de a avea un dialog direct cu reprezentanţii acestora, la sediul Camerei de Comerţ şi Industrie a României, în perioada 1-4 septembrie 2026, la o dată convenită de comun acord. Organizaţiile care au semnat Declaraţia de la Neptun reprezintă o parte semnificativă şi diversă a societăţii româneşti: mediul de afaceri şi antreprenorial, angajatori şi salariaţi, reţeaua camerelor de comerţ, mediul academic şi universitar, profesii şi organizaţii profesionale, consumatori, părinţi şi societate civilă. Prin structurile pe care le reprezintă, aceste organizaţii reunesc sute de mii de companii, milioane de angajaţi şi profesionişti în varii domenii. Nu este, aşadar, vocea unei singure categorii, ci o voce comună a unor segmente importante ale societăţii româneşti. Realitatea constatată la Neptun este una pe care nu ne mai permitem să o ignorăm: România are nevoie urgentă de stabilitate politică şi de un Guvern deplin funcţional, capabil să ia decizii; economia are nevoie de predictibilitate şi de un cadru fiscal stabil; iar deteriorarea nivelului de trai, presiunea asupra locurilor de muncă şi vulnerabilităţile sociale nu mai permit amânarea unor măsuri concrete", se arată în invitaţie.

Temele principale propuse pe agenda de discuţii se referă la formarea şi funcţionarea deplină a Guvernului, stabilitatea economică şi fiscală, inclusiv predictibilitatea pentru companii şi protejarea investiţiilor şi a locurilor de muncă, protejarea nivelului de trai şi a coeziunii sociale, într-un context în care instabilitatea politică şi economică se transferă direct asupra populaţiei, prin presiuni asupra veniturilor, locurilor de muncă şi serviciilor publice.

Regândirea politicii externe în sprijinul dezvoltării economice a României, prin consolidarea diplomaţiei economice şi sprijinirea companiilor româneşti în accesarea şi dezvoltarea de noi pieţe din afara Uniunii Europene, pentru creşterea competitivităţii şi diversificarea oportunităţilor de export, precum şi construirea unei abordări instituţionale coerente în relaţia statului român cu românii din afara graniţelor ţării, astfel încât instituţiile statului să dezvolte mecanisme eficiente de dialog, sprijin şi reprezentare pentru cetăţenii români aflaţi permanent sau temporar în străinătate sunt alte teme de discuţie propuse pentru întâlnirea cu Nicuşor Dan.

"Domnule preşedinte, organizaţiile semnatare nu vă solicită o întâlnire protocolară. Vă solicită un dialog direct cu societatea pe care o reprezintă. Considerăm că, într-un asemenea moment, vocea mediului economic, a angajaţilor, a antreprenorilor, a universităţilor, a profesioniştilor şi a societăţii civile nu poate fi ignorată. România are nevoie ca instituţiile sale să asculte societatea şi să acţioneze. Iar noi considerăm că primul pas trebuie să fie un dialog direct, fără intermediari şi fără filtre, între preşedintele României şi organizaţiile care au semnat Declaraţia de la Neptun. Noi, organizaţiile participante la Forumul de la Neptun, vă invităm la Camera de Comerţ şi Industrie a României, în intervalul 1-4 septembrie 2026, pentru un dialog direct cu organizaţiile semnatare ale Declaraţiei de la Neptun, pe care o anexăm prezentei. Rămâne la aprecierea dumneavoastră stabilirea datei şi orei întâlnirii, în funcţie de agenda prezidenţială, convinşi că acest dialog este necesar şi că momentul nu mai permite amânări", se menţionează în invitaţie.

Organizaţiile semnatare sunt: Camera de Comerţ şi Industrie a României (CCIR), Federaţia Patronatelor Societăţilor din Construcţii (FPSC), Federaţia Naţională a Producătorilor din Agricultură (PRO AGRO), Uniunea de Ramură Naţională a Cooperativelor din Sectorul Vegetal (UNCSV), Asociaţia Patronală Română a Producătorilor de Tehnică Militară (PATROMIL), Asociaţia Română a Apei (ARA), Asociaţia Profesională COGEN România, Asociaţia Forestierilor din România (ASFOR), Asociaţia Forţa Fermierilor (AFF), Liga Asociaţiilor Producătorilor Agricoli din România (LAPAR), Asociaţia Producătorilor de Mobilă din România (APMR), Confederaţia Naţională Sindicală "Cartel Alfa", Confederaţia Sindicatelor Democratice din România (CSDR), Blocul Naţional Sindical (BNS), Confederaţia Sindicală Naţionala (CSN) Meridian, Academia Română, Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" (ASAS), Asociaţia de Protecţia Consumatorilor InfoCons, Federaţia Naţională a Părinţilor - EDUPART, Asociaţia Culturală "Nicolae Voiculeţ", Fundaţia Naţională pentru Civilizaţie Rurală "Nişte Ţărani".

Preşedintele Nicuşor Dan, mesaj după ce Fitch a menţinut ratingul de ţară al României

"În ciuda zgomotului politic, România funcționează. Parlamentul a trecut săptămâna asta mai multe legi care erau jaloane în PNRR și o să promulg aceste legi săptămâna viitoare.

Printre ele, Codul urbanismului, o lege importantă, care este în dezbatere încă din 2019. Mă bucur că această lege importantă a trecut. Mă bucur că în ea sunt cuprinse rezultatele referendumului din București din 2024, așa cum ele au fost cuprinse pe partea financiară și în legea bugetului pe 2026.

Au rămas trei jaloane PNRR. Două dintre ele, legea ANI și legea biodiversității, vor fi dezbătute săptămâna viitoare de Parlament. Cele două camere ale Parlamentului au fost deja convocate. Și a mai rămas legea salarizării, ultimul jalon și cel mai dificil din PNRR, unde dezbaterea e în curs și mă bucur că greva din sănătate a fost suspendată, e un mic pas înainte.

Există acord politic pentru păstrarea traiectoriei financiare asumate de România, indiferent de compoziția politică a viitorului Guvern.

Există acord politic pentru elaborarea bugetului 2027, încă din toamna acestui an, pentru predictibilitate, indiferent de compoziția politică a viitorului Guvern.

Și există acord politic pentru trecerea la euro. Viitorul Guvern, indiferent de compoziția sa politică, împreună cu Banca Națională, vor întocmi foaia de parcurs pentru următorii ani în care să facem toate acțiunile necesare pentru trecerea la euro.

Salut raportul Fitch, care reconfirmă stabilitatea financiară a României. Există în raport o oarecare îngrijorare față de situația politică din România.

Și, față de această chestiune, îi invit și pe români, și pe partenerii noștri, și mediul financiar să separe acțiunea politică de zgomotul politic, pentru că, pe lucrurile importante, am găsit consens în România. Am găsit consens pe PNRR. Am găsit consens pe SAFE. Am găsit consens pentru toată legislația necesară pentru ca România să intre în OCDE, și au fost mai mult de 100 de acte normative numai pe OCDE.

Dragi români, vă înțeleg și greutățile, și îngrijorările. Evident că puterea de cumpărarea a scăzut. Există incertitudine cu privire la viitor. Și suntem cu toții exasperați de dezbaterile politice sterile pe care le vedem zilnic.

Însă vă invit să ne uităm cu echilibru la momentul pe care îl traversăm. A scăzut puterea de cumpărare, însă România se stabilizează financiar și va fi mai bine.

E mult scandal inutil în politică, dar, așa cum am spus, există consens pe lucrurile mari și vom trece cu bine peste această perioadă.

Eu am încredere în România și am încredere în români", a transmis preşedintele Nicuşor Dan la începutul lunii august.