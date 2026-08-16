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Robert Cazanciuc, la Ziua Marinei: Marea e pe mâini bune

Crişan Andreescu Autor: Crişan Andreescu
Data publicării: 16 Aug 2026
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Cazanciuc
Foto: Facebook Robert Cazanciuc

Senatorul PSD, Robert Cazanciuc, nu a ratat ocazia de a fi prezent printre marinari de Ziua Marinei, la Constanța.

Când ești lângă viceamiralul Mihai Panait, înțelegi rapid două lucruri: marea e pe mâini bune, iar șapca de la Garda de Coastă își găsește imediat locul — chiar și la costum!  

Lăsând la o parte discursurile formale și protocolul riguros, Ziua Marinei este, înainte de toate, despre caracter, forță și oameni extraordinari. Despre cei care fac din puntea navei a doua casă și din datoria față de țară un mod de a fi: simplu, ferm și fără jumătăți de măsură.

Le mulțumesc tuturor marinarilor noștri, militari și civili, celor din Garda de Coastă și tuturor celor care veghează neobosit la orizont. Aveți toată admirația mea!

La mulți ani marinarilor români! Vânt bun din spate și mări liniștite! Să aveți mereu cârma dreaptă și marea de partea voastră!  

 La mulți ani tuturor celor care poartă numele Sfintei Marii, a cărei adormire o prăznuim astăzi, în zi de mare sărbătoare creștină.

Vezi și: Unde a fost Nicuşor Dan de Ziua Marinei. Imagini cu preşedintele

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