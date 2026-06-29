Kelemen Hunor: E aproape imposibil un guvern fără voturile AUR. UDMR nu poate legitima pe colegii de la AUR

Kelemen Hunor, președintele UDMR. Sursa foto: Agerpres

Negocierile politice intră într-un punct critic. După zile de discuții și calcule privind o posibilă majoritate parlamentară, liderul UDMR, Kelemen Hunor, transmite că soluțiile sunt din ce în ce mai puține, iar matematica parlamentară face aproape imposibilă învestirea unui Executiv fără sprijinul parlamentarilor AUR.

UDMR transmite că nu este dispus să participe la o formulă care ar ajunge să depindă de voturile AUR, chiar dacă această variantă ar putea deveni singura posibilă din punct de vedere numeric.

Liderul UDMR a explicat că negocierile au ajuns într-un punct în care fiecare partid rămâne pe pozițiile deja asumate, iar lipsa de flexibilitate face extrem de dificilă semnarea unui acord politic.

„Din această situație sunt colegii de la AUR. Deci asta este prima constatare. A doua constatare, nu am găsit flexibilizarea părților pentru a asemna un acord politic în acest moment.

Există două propuneri, Sorin Grindeanu din partea PSD-ului, Siegfried Mureşan din partea PNL, USR, UDMR, dar indiferent la care parte ne uităm, din decizii luate atât la PSD, cât și la PNL, e aproape imposibil să ajungem la o soluție prin care se poate investi un guvern fără AUR”, a spus Hunor.

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Două variante de premier, aceeași problemă. Lipsa unei majorități parlamentare

Kelemen Hunor susține că indiferent cine ar fi desemnat pentru funcția de prim-ministru, actuala configurație parlamentară nu oferă suficiente voturi pentru învestirea Guvernului fără sprijin din partea AUR.

„Deci, nici guvernul PSD condus de Grindeanu fără 10 - 15 voturi de la AUR nu are majoritate, nici guvernul eventual, dacă cumva președintele Dan l-ar desemna pe Mureșan, nu are cum să aibă majoritate, dacă PSD-ul nu susține, nu votează, fără voturile de la AUR, ceea ce pentru noi nu este acceptabil”, spune Kelemen Hunor.

Deși admite că voturile AUR ar putea deveni decisive pentru învestirea unui guvern, liderul UDMR afirmă că partidul său nu este dispus să participe la o astfel de construcție politică.

„Nu putem legitima prin prezența sau prin votul nostru pe colegii de la AUR, cu tot respectul pentru fiecare vot, pentru fiecare cetățean și aici nu facem diferență între niciun om care a votat într-un fel sau altul”, adaugă Kelemen Hunor.

„De aceea eu cred că după două-trei săptămâni, până la sfârșitul lunii iulie, trebuie să găsim o soluție. Din punctul meu de vedere, soluția în continuare ar fi un guvern majoritar. Dacă nu se poate să restabilim și nu se poate coaliția veche, atunci ar fi posibil un guvern PNL, PSD, UDMR, cum a fost până în iunie anul trecut, cu un premier acceptabil pentru toată lumea și eventual nu vin oameni din prima linie în ministere, ci găsim oameni politici, oameni propuși de fiecare partid pentru fiecare minister, așa cum era guvernul înainte de moțiunea de cenzură, cu miniștrii propuși și cu o majoritate simplă, cel puțin până anul viitor, să trecem 2026 până 2027 în primăvară. Și asta ar fi una dintre soluțiile, zic eu, ce trebuie încercat, că nu am încercat încă această soluție”, a mai spus liderul UDMR.