Sorin Grindeanu acceptă orice acord politic: „Acum, pe loc, îl semnez. Să vină Bolojan să-l semneze și el”

Președintele PSD și șeful Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu (s); președintele PNL și premierul interimar Ilie Bolojan (d). Foto: Inquam Photos/ Octav Ganea

Sorin Grindeanu a declarat că este dispus să semneze imediat orice acord politic între partide pentru susținerea unui guvern minoritar PSD, indiferent de condițiile incluse în document.

Președintele PSD Sorin Grindeanu a declarat, miercuri, că semnează orice acord între partide pentru susținerea unui guvern minoritar PSD, indiferent de condițiile impuse în document.

Grindeanu: Acum, pe loc, îl semnez. Să vină și Bolojan și Fritz să-l semneze

„Acum, pe loc, îl semnez. Să vină Bolojan să-l semneze și el. Acum, pe loc îl semnez. Să vină Bolojan cu Fritz, să-l semneze și ei”, a spus Sorin Grindeanu, într-o conferință de presă.

Întrebat dacă ar semna documentul chiar și cu toate condițiile puse de PNL privind, Grindeanu a spus: „Tot, tot! De câte ori să spun?! Am spus: acum, pe loc, îl semnez! Să vină Bolojan să-l semneze și să voteze guvern minoritar PSD!”.

Amintim că PNL, USR și UDMR au propus, pe 24 iunie, un acord politic pentru a asigura susținerea unui guvern, indiferent de formula de premier desemnată, pe baza unui program comun de guvernare și a unor reforme asumate de toate partidele implicate. Printre măsuri se numără implementarea reformelor din PNRR, menținerea disciplinei bugetare prin limitarea cheltuielilor, respectarea cotei unice de impozitare, precum și adoptarea unor măsuri de eficientizare administrativă și fiscală.

Totuși, partidele din fosta coaliție de guvernare nu au ajuns la un consens privind formare unui nou guvern, iar Parlamentul a intrat, de astăzi, 1 iulie, în vacanță. Președintele Nicușor Dan a oferit, de asemenea, noi declarații despre situația incertă a guvernării, spunând și ce se va întâmpla dacă România va fi retrogradată la „junk”.

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