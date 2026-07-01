După ce a dat jos Guvernul Bolojan alături de AUR, Sorin Grindeanu îl acuză pe George Simion că-l ține în Executiv pe Ilie Bolojan

Sorin Grindeanu face declarații de presă

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, face declarații de presă despre blocajul generat de criza guvernamentală.

Sorin Grindeanu îl acuză pe George Simion că-l ține la Putere, în mod artificial, pe Ilie Bolojan. După ce a dărâmat Guvernul Bolojan, cu voturile AUR, liderul social-democrat îl acuză pe George Simion că ține actualul Executiv în Palatul Victoria.

Orgoliul lui Bolojan sabotează România, acuză Sorin Grindeanu

Într-o declarație de presă, Sorin Grindeanu a acuzat că ”România este complet blocată politic, din cauza orgoliului unui singur om, care refuză să facă un pas în spate, un singur om pune condiții, prelungește negocierile, își schimbă angajamentele de la o zi la alta. Acest om este Ilie Bolojan”. În paralel, afirmă că PSD se comportă ”matur și responsabil”.

”Îi asigur pe toți că PSD rămâne singura ancoră reală de stabilitate în acest haos politic. Ceasul ticăie în privința absorbției miliardelor din fonduri europene, sper să înțeleagă și dl. Bolojan și să nu mai blocheze formarea unui nou guvern. Cine prelungește această criză sabotează economia României. Un blocaj politic prelungit este o catastrofă economică asumată de un om care pune orgoliul deasupra interesului național” a mai spus el.

Ce spune despre AUR

În ceea ce privește partidul AUR, el afirmă: ”Respect votanții AUR, dar nu se poate vorbi despre o colaborare cu George Simion. Cei care au votat AUR trebuie să realizeze că cine-l menține în funcție pe Ilie Bolojan este AUR și George Simion, prin ceea ce a făcut în aceste săptămâni. Ei sunt cei care l-au menținut în funcție”.

Revenind la Ilie Bolojan, liderul PSD declară: ”Problema nu era coaliția, ci modul în care Ilie Bolojan conducea Guvernul României. (...) Agresorul a fost Ilie Bolojan, victima România”.

Întrebat ce s-a schimbat de săptămâna trecută, când social-democratul Bogdan Ivan l-a însoțit pe premierul desemnat Adrian Veștea la negocierile cu George Simion, Sorin Grindeanu a răspuns că ”a fost solicitat Bogdan Ivan”, susținând că au vorbit despre situația energetică: ”Nimic mai mult, Bogdan Ivan n-a semnat acorduri”.

”Alții s-au răzgândit. Alții au mințit. Nu pe mine, pe români și pe președintele României”

În continuare, afirmă că nu PSD s-a răzgândit, întrebat insistent de ce atunci erau bune voturile AUR și astăzi nu: ”Alții s-au răzgândit. Alții au mințit. Nu pe mine, pe români și pe președintele României”.

”Cei care și-au schimbat, de la o zi la alta, abordarea, au fost cei de la PNL” mai spus Sorin Grindeanu, concluzionând că ”România are nevoie rapid de un guvern cu puteri depline”.

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