Ce se întâmplă în creierul unui câine când vede un om fericit, furios sau trist (nou studiu)

Foto - Pexels / caine

Un studiu făcut de cercetători de la Universitatea din Viena, publicat în revista științifică iScience, a urmărit activitatea cerebrală a câinilor în contextul în care aceștia se uitau la fotografii cu diferite expresii ale feței umane.

Cercetători de la Universitatea din Viena au obținut noi dovezi despre modul în care câinii percep emoțiile oamenilor, în urma unor scanări cerebrale. Rezultatele au indicat că ei procesează diferit expresiile de fericire, furie, teamă sau tristețe. Mai mult, zâmbetele oamenilor generează un răspuns aparte în creierul lor.

„Câinii au urmat o cale evolutivă foarte diferită, însă, prin domesticire, și-au dezvoltat abilitățile sociale necesare pentru a ne înțelege și a coopera cu noi”, a spus Laura Cuaya, coordonatoarea studiului, de la Universitatea din Viena.

Ce se întâmplă în creierul unui câine când observă un om fericit



Într-o primă fază, cercetătorii au scanat creierul a 8 câini în timp ce aceștia priveau poze cu persoane necunoscute ce aveau fie o expresie fericită, fie una neutră.

Atunci când câinii se uitau la oameni zâmbind, activitatea era intensă în cortexul temporal și se extindea către nucleul caudat, respectiv regiuni ale creierului asociate cu procese cognitive complexe și cu sistemul de recompensă.

Activarea nucleului caudat, deosebit de interesantă

„Acest lucru sugerează că fețele umane fericite ar putea avea o semnificație emoțională pentru câini”, a zis Laura Cuaya.

Mai departe, oamenii de știință au afișat imagini pentru un grup de 12 câini. Erau poze cu oameni ce aveau expresii de fericire, furie, teamă sau tristețe. Activitatea cerebrală a animalelor a fost analizată, prin intermediul unor metode de învățare automată.

Rețeaua cerebrală compusă din cortexul temporal și nucleul caudat a răspuns în mod special la expresiile de fericire.

Prima dovadă obținută prin acest tip de analiză

Analiza întregului creier a arătat și modele diferite de activitate, în momentul când câinii priveau expresii de frică, furie sau tristețe. Cercetătorii afirmă că este prima dovadă obținută prin acest tip de analiză că animalele pot distinge între anumite expresii faciale umane negative.

„Oamenii sunt foarte buni la observarea micilor detalii ale feței. Și câinii sunt”, a zis Raúl Hernández-Pérez, unul dintre autorii studiului.

Câinii nu se uită doar la fața noastră



Cercetătorii susțin că rezultatele nu înseamnă că un câine trăiește ori interpretează emoțiile la fel ca un om.

Animalele nu privesc doar expresia statică a feței, ci și limbajul corpului, tonul vocii și chiar mirosul persoanei cu care intră în interacțiune. Toate aceste informații pot contribui la felul în care câinele interpretează starea omului.

Limite ale studiului

Însă există și limite ale cercetării. Numărul câinilor studiați a fost scăzut, iar animalele proveneau din familii în care erau bine îngrijite. Câinii fără stăpân, ce au o experiență foarte diferită în relația cu oamenii, ar putea interpreta altfel aceleași semnale.

Câinii au fost antrenați să stea nemișcați în aparatul RMN. Pentru astfel de studii, câinii trebuie antrenați să rămână nemișcați în timpul scanării cerebrale, dar fără să fie sedați.

Participarea animalelor este voluntară, pregătirea începând cu perioade foarte scurte în care acestea trebuie pur și simplu să stea nemișcate. Apoi, sunt familiarizate pas cu pas cu poziția, echipamentul și zgomotele făcute de aparatul RMN.

Acum, cercetătorii vor să afle mai multe detalii despre modul în care câinii combină expresiile feței cu celelalte semnale primite de la oameni, cu scopul de a înțelege ce simțim și cum trebuie să reacționeze.

„Emoțiile sunt o formă puternică de comunicare care ne poate conecta dincolo de granițele dintre specii”, a explicat Hernández-Pérez, conform CNN.

Vezi și - Cum văd câinii lumea. Cercetătorii au intrat în mintea celui mai bun prieten al omului şi au aflat secretul