Andrei Caramitru, după oprirea Reactorului 2 de la Cernavodă: Proiectul care ar fi prevenit problema, dar e blocat de... sturioni

Sturioni. Sursa foto: Agerpres

Analistul Andrei Caramitru a criticat criza energetică din România, după oprirea reactoarelor de la Cernavodă. Protejarea sturionilor, specie protejată aflată pe cale de dispariție, ar fi una dintre problemele care au împiedicat realizarea unui proiect ce ar fi ajutat la creșterea debitului de apă către centrala de la Cernavodă, la Bala. Romeo Urjan, directorul centralei, a vorbit despre proiect și ce beneficii ar fi adus pentru Cernavodă.

Andrei Caramitru a criticat situația de la Cernavodă, după ce Romeo Urjan, directorul centralei, a explicat că proiectul unui baraj submersibil pe brațul Bala al Dunării ar direcționa mai multă apă spre centrală, lucru care ar putea ajuta la evitarea problemelor cauzate de scăderea debitului Dunării. Construirea unei astfel de lucrări, însă, ar putea afecta procesul de migrație a sturionilor, specii protejate aflate pe cale de dispariție.

A. Caramitru: „Nebunie în masă. Societatea a înnebunit complet”

„Ecologisme. Nebunie în masă, e momentul când societatea și toți au înnebunit complet”, a scris Andrei Caramitru pe pagina sa de Facebook.

Analistul a transmis că astfel de probleme de mediu nu ar trebui să blocheze proiectele energetice importante pentru România.

„Deci directorul de la NuclearElectrica ne spune așa: - dacă facem și trebuie să facem Unitatea 3 și 4 de la Cernavodă, se rezolvă clar problema electricității în România. Bun! Mai avem și banii și totul e în lucru. OK! - care e problema? Păi trebuie făcut sub apă un baraj ca să direcționeze mai multă apa de răcire. OK! Păi și atunci care e problema? - problema e STURIONUL! Care e specie protejată și nu se mai poate - cine știe maybe (n.r. poate) - plimba pe fundul unui braț al Dunării e grav!!!!!! Deci e proiect 'controversat' să faci barajul SUB APĂ, deci big problem (n.r. problemă mare)! Asa că - ce să mai - salvăm sturionul (bine, mă rog, salvam un r*hat - dacă trec 0.1% din sturionii de pe glob acolo - dar ce contează detaliile astea). Așa că închidem industria, dăm afara naibii câteva zeci de mii de oameni, importăm pe miliarde de euro electricitate de la alții, eventual mai menținem alea pe cărbune care chiar poluează, dar eh, detalii, se prăbușește economia și societatea. Dar dar dar - salvăm STURIONUL, oameni buni!!!!!!! Uraaaaa!”, se arată în postarea publicată de Andrei Caramitru.

Ce spune directorul de la Cernavodă despre barajul de la Bala

„Este vorba de construcția hidrotehnică de la Bala. Acea construcție a fost gândită în sensul îmbunătățirii navigației pe Dunăre”, a explicat directorul centralei de la Cernavodă, într-un interviu pentru Euronews. El a precizat că proiectul ar putea modifica modul în care este distribuit debitul Dunării, astfel încât o cantitate mai mare de apă să ajungă în zona centralei.

„Nu este prevăzut un baraj gonflabil ca soluție, ci este un prag de fund, practic, care să creeze o restricție, astfel încât debitul mai mare să vină spre Dunărea Veche, spre noi”, a mai spus Urjan.

„Soluția” lui Caramitru pentru domeniul energiei

Caramitru a spus că proiectele energetice importante ar trebui scoase de sub blocajele de mediu și tratate ca obiective strategice, iar toate deciziile să fie luate de Consiliul Suprem de Apărare a Țării.

„E momentul când nebunia a cuprins tot. Așa ceva e boala, e ireal, e nebunie cruntă. Nu se poate așa ceva. Eu pe proiectele energetice cheie aș pune tot sub CSAT, eliminat orice r*hat de blocaj de mediu, îi dai drumul și gata. Anunți după că îți pare rău, dar asta e situațiunea ghinion la toată lumea și un mare Siktir la nebuni. Asta e!”, a mai spus Andrei Caramitru.

Amintim că debitul Dunării a scăzut atât de mult în ultimele săptămâni, încât Reactorul 1 de la Cernavodă a fost oprit pe 28 iulie, iar Reactorul 2, joi, 13 august. Nivelul scăzut al apei a afectat alimentarea cu apă pentru sistemul de răcire, iar România este acum nevoită să importe mai multă energie, mai ales în orele de vârf, întrucât nu deține metode de stocare.