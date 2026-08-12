Cinci oameni au murit într-un accident cumplit în Dâmbovița. Șoferul nu avea permis

Accident mortal în Dâmbovița. Sursa foto: Captură video Facebook

Cinci persoane au murit într-un accident pe DN 61, după ce un șofer fără permis a lovit trei pietoni și s-a răsturnat.

Cinci persoane au decedat în noaptea de marţi spre miercuri, într-un accident pe DN 61, în afara localităţii Corbii Mari, după ce un tânăr de 20 de ani, fără permis, a acroşat cu maşina pe care o conducea trei pietoni, apoi s-a răsturnat cu autoturismul, a informat Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Dâmboviţa.

Cinci oameni morți în accident

În urma accidentului a rezultat decesul şoferului, al unui tânăr pasager în autoturism, în vârstă de 23 de ani, şi a celor trei pietoni (o tânără de 24 de ani, un tânăr de 25 de ani şi un bărbat de 49 de ani).

La sosirea echipajelor de intervenţie, două dintre victime prezentau leziuni incompatibile cu viaţa, fiind declarate decedate. Celelalte trei victime au fost găsite în stare de inconştienţă.

În ciuda eforturilor depuse de echipajele medicale, şi celelalte trei victime au fost declarate decedate, a anunţat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă.

„În cursul nopţii trecute, în jurul orei 23:00, poliţiştii Serviciului Rutier au fost sesizaţi cu privire la producerea unui accident rutier pe DN 61, în afara localităţii Grozăveşti, din comuna Corbii Mari. Din cercetările preliminare, poliţiştii au stabilit faptul că un tânăr, de 20 de ani, din comuna Corbii Mari, în timp ce ar fi condus un autoturism pe DN 61, ar fi acroşat şi accidentat trei pietoni care s-ar fi deplasat pe partea carosabilă”, a transmis IPJ Dâmboviţa.

Ulterior, autoturismul s-ar fi răsturnat în afara părţii carosabile.

Șoferul nu avea permis

În urma verificărilor în bazele de date, poliţiştii au constatat faptul că cel care conducea maşina nu ar deţine permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

„În cauză, poliţiştii continuă cercetările, în cadrul dosarului penal întocmit sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de ucidere din culpă şi conducerea unui vehicul fără permis de conducere”, mai arată poliţiştii, potrivit Agerpres.

Accident mortal și în Brașov

Un accident mortal a avut loc și în Brașov, unde o mașină a lovit trei pietoni aflați pe trotuar, pe strada Mureșenilor. Doi dintre pietoni au murit, iar o a treia persoană a fost rănită. Șoferul autoturismului, în vârstă de 50 de ani, a fost transportat la spital.

Potrivit polițiștilor, acesta ar fi pierdut controlul asupra mașinii și a ajuns pe trotuar, unde i-a lovit pe cei trei pietoni. Anchetatorii verifică inclusiv ipoteza unei probleme medicale care ar fi putut provoca accidentul. Cercetările continuă pentru stabilirea exactă a cauzelor tragediei.