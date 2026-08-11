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S-a aflat cine este Anna, căreia pensionarul MApN i-a scris numele pe Transfăgărășan

Autor: Irina Constantin
Data publicării: 11 Aug 2026
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Anna

”Anna, ține-ți prostul acasă” a fost principalul comentariu față de inima ce-i poartă numele, desenată pe Transfăgărășan, de un bărbat de 55 de ani din București.

”Direct la poliție se duce asta, să știi” a spus salvamontistul care a filmat momentul artistic de pe Transfăgărășan. ”De ce?” a întrebat bărbatul contrariat. A oprit special pentru a-și desena iubirea pentru Anna. Nu a știut că gestul lui îl va face ”faimos” în toată țara. ”Este stâncă” a spus bărbatul, bătând cu pumnul în ea, probabil să arate cum sună, mirat că cineva este preocupat de gestul său, fiind atâtea stânci pe Transfăgărășan. 

Acum, nu este clar cine ar trebui să-și ia ”prostul” acasă, soția sau amanta. Căci Anna, al cărei nume a fost scris pe stâncă, nu este soția bărbatului de 55 de ani din București. 

Soțul Annei a rămas pe front, în Ucraina

Pensionar MApN, bucureșteanul a cunoscut-o pe Anna când aceasta a fugit de război. A venit din Ucraina în România, unde și-a deschis un salon de manichiură și este și instructor de fitness. Soțul acesteia a rămas să lupte pe front, dar Anna nu a venit singură, ci împreună cu băiatul său, de 17 ani. Nici bucureșteanul artist nu are o poveste ”romantică”. La rândul lui, este căsătorit și are un copil major. 

S-a aflat cine este Anna, căreia pensionarul MApN i-a scris numele pe Transfăgărășan

S-a aflat cine este Anna, căreia pensionarul MApN i-a scris numele pe Transfăgărășan

foto Facebook

Până când se va ”lămuri” situația amoroasă dintre Mihai și ucraineanca Anna, pensionarul de 55 de ani ar urma să plătească câte 1.500 de lei pentru fiecare literă scrisă cu iubire, adică o amendă de 6.000 de lei. 

Polițiștii l-au identificat și au trimis datele către Garda de Mediu Argeș. Autoritățile precizează că bărbatul nu a respectat regulamentul unei arii naturale protejate, faptă care constituie contravenție. În plus, Mihai va trebui să se întoarcă la fața locului să ne arate cum se spală o stâncă. 

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transfagarasan
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Comentarii (3)

VIOREL   •   11 August 2026   •   16:27

DUPĂ CUM E MINISTRUL APĂRĂRII AȘA SUNT ȘI PENSIONARII MILITARI.ADICĂ DEBILI........DAR NU TOȚI......ĂSTA ESTE EXEMPLU.....

Mihai1   •   11 August 2026   •   16:15

Io zic in loc de amenda sa-i trimitem sotului doamnei Anna adresa de domiciliu a dobitocului!

Eugen   •   11 August 2026   •   15:49

Vedeți ce înseamnă pensionar la 50 de ani ?!?!
Anna ,ochi alunecoși, inimă zburdalnică cu bărbat ce încă luptă în tranșee in Ucraina.
Bine că a găsit tot un militar, este obișnuită cu armata.
Focosi rău de tot acești pensionari militari.

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