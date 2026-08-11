S-a aflat cine este Anna, căreia pensionarul MApN i-a scris numele pe Transfăgărășan

”Anna, ține-ți prostul acasă” a fost principalul comentariu față de inima ce-i poartă numele, desenată pe Transfăgărășan, de un bărbat de 55 de ani din București.

”Direct la poliție se duce asta, să știi” a spus salvamontistul care a filmat momentul artistic de pe Transfăgărășan. ”De ce?” a întrebat bărbatul contrariat. A oprit special pentru a-și desena iubirea pentru Anna. Nu a știut că gestul lui îl va face ”faimos” în toată țara. ”Este stâncă” a spus bărbatul, bătând cu pumnul în ea, probabil să arate cum sună, mirat că cineva este preocupat de gestul său, fiind atâtea stânci pe Transfăgărășan.

Acum, nu este clar cine ar trebui să-și ia ”prostul” acasă, soția sau amanta. Căci Anna, al cărei nume a fost scris pe stâncă, nu este soția bărbatului de 55 de ani din București.

Soțul Annei a rămas pe front, în Ucraina

Pensionar MApN, bucureșteanul a cunoscut-o pe Anna când aceasta a fugit de război. A venit din Ucraina în România, unde și-a deschis un salon de manichiură și este și instructor de fitness. Soțul acesteia a rămas să lupte pe front, dar Anna nu a venit singură, ci împreună cu băiatul său, de 17 ani. Nici bucureșteanul artist nu are o poveste ”romantică”. La rândul lui, este căsătorit și are un copil major.

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Până când se va ”lămuri” situația amoroasă dintre Mihai și ucraineanca Anna, pensionarul de 55 de ani ar urma să plătească câte 1.500 de lei pentru fiecare literă scrisă cu iubire, adică o amendă de 6.000 de lei.

Polițiștii l-au identificat și au trimis datele către Garda de Mediu Argeș. Autoritățile precizează că bărbatul nu a respectat regulamentul unei arii naturale protejate, faptă care constituie contravenție. În plus, Mihai va trebui să se întoarcă la fața locului să ne arate cum se spală o stâncă.