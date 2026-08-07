Elcen a oprit CET Grozăvești din cauza caniculei. Ce se întâmplă cu apa caldă din București / FOTO ILUSTRATIV: magnific.com @mariiaklymenko1990

Electrocentrale București, Elcen, a oprit vineri, preventiv, CET Grozăvești, pentru a proteja instalațiile în timpul perioadei de caniculă. Măsura a fost luată controlat, iar furnizarea apei calde menajere pentru bucureșteni continuă fără întrerupere.

Potrivit unui comunicat de presă, luni dimineaţă este programată pornirea CET Progresu, măsură ce va suplimenta producţia de energie electrică în Sistemul Energetic Naţional (SEN) în contextul actual al stării de alertă energetică.

Măsura de oprire a CET Grozăveşti a fost luată exclusiv pentru protejarea echipamentelor şi pentru a evita declanşarea unei avarii majore, în condiţiile meteorologice dificile din această perioadă.

Grupul energetic de la CET Grozăveşti a fost repus în funcţiune la data de 3 august, funcţionând în regim de cogenerare şi livrând zilnic 30 MW în Sistemul Energetic Naţional pentru sprijinirea reţelei electrice în starea de alertă energetică.

„Exploatarea grupului energetic în condiţiile actuale de vară a întâmpinat două limitări tehnice majore provocate de caniculă şi de configuraţia reţelei: temperaturile ridicate ale apei de răcire - apa preluată din râul Argeş a atins temperaturi foarte ridicate (27-30 grade Celsius) din cauza caniculei, determinând o tendinţă de supraîncălzire la lagărele turbinei; consumul termic redus şi lucrările din reţea - în această perioadă de vară, consumul de energie termică al oraşului este minim. În plus, aria deservită de CET Grozăveşti este temporar limitată de lucrările de reabilitare executate de Compania Municipală Termoenergetica în reţeaua de transport. Din acest motiv, volumul redus de apă aflat în circulaţie nu a putut prelua căldura generată în regim de cogenerare, ceea ce a dus la creşterea temperaturilor agentului termic la valori foarte ridicate: aproximativ 95-100 grade C, pe tur, şi peste 75 grade C, pe retur. Un astfel de regim a împiedicat răcirea corespunzătoare a ansamblului cazan-turbină şi a limitat menţinerea agregatului în parametri tehnici optimi”, explică reprezentanţii Elcen, conform Agerpes.

Aceştia menţionează că, în toată perioada în care CET Grozăveşti va fi oprită, apa caldă este asigurată neîntrerupt prin punerea imediată în funcţiune a unui Cazan de Apă Fierbinte (CAF).

În prezent, parametrii tehnici ai CET Grozăveşti sunt monitorizaţi permanent, iar repornirea turbinei va fi analizată imediat ce condiţiile meteorologice vor permite o răcire optimă a echipamentelor.