Echinocțiul de toamnă 2026, pe 23 septembrie. România se pregătește pentru trecerea la ora de iarnă

Echinocțiu de toamnă 2026. Sursa foto: Pexels

Echinocțiul de toamnă are loc în acest an pe 23 septembrie și marchează începutul toamnei astronomice. Zilele vor continua să se scurteze până la solstițiul de iarnă, pe 21 decembrie, când durata nopții va atinge valoarea maximă.

La începutul ultimei decade a lunii septembrie are loc echinocțiul de toamnă, moment care marchează începutul toamnei astronomice. Echinocțiul de toamnă are loc atunci când longitudinea astronomică a Soarelui atinge valoarea de 180°.

În acest an, echinocțiul de toamnă are loc pe 23 septembrie, la ora 03:05, ora de vară a României, potrivit Observatorului Astronomic „Amiral Vasile Urseanu”.

Punctul echinocțiului de toamnă, numit și „punct autumnal”, se află pe sfera cerească la intersecția eclipticii, care reprezintă proiecția pe sfera cerească a planului orbitei Pământului, cu ecuatorul ceresc. Soarele traversează ecuatorul ceresc la această dată, trecând din emisfera nordică a sferei cerești în cea sudică.

Aflându-se în dreptul ecuatorului ceresc, Soarele va răsări și va apune aproape de punctele cardinale est și vest, durata zilelor fiind astfel apropiată de cea a nopților. Singurele excepții le întâlnim în regiunile polare: în zona Polului Nord începe lunga noapte polară, iar în cea a Polului Sud Soarele se ivește deasupra orizontului, timp de șase luni, până la momentul echinocțiului de primăvară.

În emisfera sudică a Pământului, data de 23 septembrie marchează începutul primăverii astronomice.

La latitudinile țării noastre, în aceste zile Soarele va culmina la amiază la o înălțime medie de aproximativ 45°, ceea ce reprezintă jumătatea distanței unghiulare dintre zenit și orizont.

Începând de la această dată, durata zilelor va continua să scadă, iar cea a nopților să crească, până la data de 21 decembrie, când va avea loc momentul solstițiului de iarnă.

Trecerea la ora de iarnă în 2026

România va trece la ora de iarnă în noaptea de sâmbătă, 24 octombrie, spre duminică, 25 octombrie 2026. În această noapte, ceasurile vor fi date înapoi cu o oră.

Astfel, la ora 04:00, ceasurile vor fi date înapoi și vor indica din nou 03:00. Ziua de 25 octombrie va avea, astfel, 25 de ore.

Trecerea la ora de iarnă în România se face în ultima duminică din luna octombrie. În urma schimbării, România va reveni la ora standard, UTC+2, după perioada în care este utilizată ora de vară, UTC+3.

La nivelul Uniunii Europene, schimbarea sezonieră a orei rămâne în vigoare și în 2026. Calendarul oficial al perioadei de vară stabilit la nivel european indică data de 25 octombrie 2026 pentru încheierea orei de vară.

Deși eliminarea schimbării sezoniere a orei este discutată de mai mulți ani la nivelul Uniunii Europene, în prezent nu există o decizie de renunțare la acest sistem.