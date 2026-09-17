Tragedie la Iași: O elevă de 13 ani, găsită moartă în casă, după ore. Poliția a deschis dosar penal pentru ucidere din culpă

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O elevă de 13 ani de la Școala Gimnazială „Dimitrie A. Sturdza” din Iași a murit miercuri în locuința familiei, în timp ce mama sa era la muncă. Directoarea școlii declară că fata a venit normal la ore și nu a arătat niciun semn de suferință, iar polițiștii Secției nr. 5 au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă.

Polițiștii din cadrul Secției nr. 5 Poliție Iași au intervenit, miercuri, de urgență într-un imobil situat vizavi de fosta companie Continental, actuală Aumovio, în urma unui apel la numărul 112. La fața locului, echipajele au confirmat decesul unei copile în vârstă de 13 ani.

Tragedia s-a produs la scurt timp după terminarea cursurilor. Adolescenta a participat în mod obișnuit la ore, fără să trădeze vreo stare de tristețe sau de neliniște. Ulterior, un vecin a intrat în imobil și a găsit minora fără viață. Mama fetei se afla la serviciu în acel moment.

Echipajele de poliție sosite la fața locului au demarat cercetările judiciare și au asigurat perimetrul. Polițiștii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă. Medicii legiști vor efectua autopsia pentru a stabili cu exactitate cauza medicală a decesului, iar ancheta penală este în derulare.

Eleva de clasa a VII-a era premiantă și activă la cercuri

Minora studia în clasa a VII-a la Școala Gimnazială „Dimitrie A. Sturdza” din Iași. Era singurul copil al familiei, nu avea afecțiuni medicale în fișa de la cabinetul școlar și obținuse premiul al III-lea la Concursul Județean Multilingvistic „Turnul Babel”.

„Este dureros pentru noi, suntem stupefiați de ce s-a întâmplat. Era un copil bun, un copil care se implica în toate activitățile extrașcolare, la clubul de lectură, la teatru, la cor. Era dezinvoltă, avea o relație frumoasă cu ceilalți copii din clasă. Nu aș fi bănuit niciodată că ar putea avea astfel de gânduri. Anul acesta a trecut în clasa a VII-a, sunt două săptămâni de când a început școala, a venit la ore. Nimeni nu bănuia că ar avea ceva pe suflet. A fost dezinvoltă până ieri, 16 septembrie, când a plecat de la școală. S-a comportat normal, a plecat la finalul orelor de curs”, a declarat directoarea unității de învățământ, Elena Mocanu, conform Ziarul de Iași.

Profesoara a subliniat cât de greu este uneori de citit zbuciumul interior al adolescenților.

„Nu poți să îți imaginezi că niște copii care se manifestă normal ar putea ascunde ceva”, a mai spus Elena Mocanu.

Imediat după aflarea veștii, conducerea școlii a chemat consilierul psihologic pentru a acorda asistență emoțională colegilor de clasă, afectați de pierderea colegei lor.

Persoanele care trec prin momente de criză emoțională sau au nevoie de ajutor pot apela gratuit linia verde antisuicid la numărul 0800 801 200, unde specialiștii oferă asistență confidențială permanentă. De asemenea, Telefonul Copilului poate fi apelat la numărul 116 111.

Fiica fostului politician Cazimir Ionescu, găsită spânzurată într-o locuință din Argeș

Amintim că pe 26 august, fiica în vârstă de 22 de ani a fostului politician Cazimir Ionescu a fost găsită moartă într-o locuință din comuna Mușătești, județul Argeș. Tânăra se afla singură în imobil din 21 august, iar ultima dată ar fi fost văzută în seara zilei de 25 august. Ulterior, o femeie a sunat la 112 și a anunțat poliția din Curtea de Argeș că tânăra a fost găsită spânzurată în locuința din comuna Mușătești.

Aceasta a fost găsită în jurul orei 10:37, spânzurată cu o cordelină de o treaptă a scării interioare din lemn. Potrivit anchetatorilor, tânăra ar fi lăsat un bilet de adio adresat familiei.