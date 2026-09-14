La Spitalul Județean Galați, pregătiri pentru instalarea unui angiograf

Foto: Facebook Costel Fotea

Spitalul Județean Galați va fi dotat cu un angiograf de ultimă generație, complet echipat pentru diagnosticarea rapidă și precisă a cazului de AVC, a anunțat Costel Fotea, președintele PSD al Consiliului Județean.

În cazul unui accident vascular cerebral, fiecarte secundă contează. De aceea, este esențial ca pacienții să aibă acces. aici, în Galați, la servicii medicale moderne și la îngrijiri la cele mai înalte standarde.

Angiograful este un echipament de imagistică medicală de înaltă precizie, dotat cu un software specializat, care permite vizualizarea detaliată a vaselor de sânge. Astfel, medicii vor putea identifica mai rapid cazurile de AVC și vor putea interveni mai eficient, astfel încât pacienții să primească tratamentul cel mai potrivit într-un timp cât mai scurt.

În prezent, amenajarea spațiului destinat angiografului este în plină desfășurare. Acesta trebuie să respecte condiții tehnice speciale, specifice echipamentelor de imagistică medicală, incluisiv cele privind protecția împotriva radiațiilor, în conformitate cu normele CNCAN.

Achiziția angiografului face parte dintr-un proiect mai amplu al Consiliului Județean Galați - "Creierul e o prioritate!", în valoare de 13,5 milioane de lei. Prin acest proiect, am dotat Unitatea de Primiri Urgențe și Unitatea de Accidente Vasculare Cerebrale Acute (AVC) din cadrul Secției de Neurologie cu 84 de echipamente medicale performante, printre care: aparat de stimulare magnetică transcraniană (rTMS), Holter EKG cu 12 canale, stație centrală cu opt monitoare pentru funcții vitale, opt paturi ATI complet echipate, aparatură IT, module medicale mobile, sisteme pentru transportul pacienților.

Investim în dotarea spitalelor, în tehnologie modernă și, mai ales, în sănătatea oamenilor!, a precizat Costel Fotea, președintele PSd al Consiliului Județean Galați.



