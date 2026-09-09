Cum au ajuns obiectele lui Silviu Prigoană să fie vândute în talcioc în Vitan? Explicațiile familiei / COLAJ FOTO: Facebook Chiriac Eugen Stefan

O descoperire a fost făcută recent în talciocul din Vitan: fotografii personale, amintiri și chiar dovezi ale acțiunilor deținute de Silviu Prigoană au fost scoase la vânzare, pe o tarabă, alături de vechituri. Imagini cu afaceristul în copilărie sau documente care atestă parcursul său au fost zărite de vizitatorii târgului și fotografiate de Florin Bondrila, un prieten al lui Eugen Ștefan Chiriac, cel care a făcut povestea publică pe rețelele de socializare.

„Că tot vă povesteam de domn’ Prigoană… strânge omul ca furnica, când moare nu ia cu el nimica. Am și dovada că acțiunile de la radio i-au aparținut. Decât iubit doar pentru bani, mai bine înjurat de toți (...). Pozele, de la franțuzescu’ pose, sunt făcute de prietenul meu Florin Bondrila la Vitan acum 2 saptamani. Le-a lăsat vile, hoteluri, bani pentru 3 generații și nu s-a găsit o magazie curată unde să pună astea. Cred ca Prigoană și-a dorit să fie iubit și fix de asta n-a avut parte. Trist. În prima poză, Silviu Prigoană copil”, a scris Eugen Ștefan Chiriac pe pagina de Facebook.

La scurt timp după viralizarea poveștii, a venit și explicația. Eugen Ștefan Chiriac a povestit că a fost sunat de Maximus Prigoană, unul dintre fiii regretatului om de afaceri. Acesta a lămurit misterul: Silviu Prigoană a renunțat de ceva timp la acele obiecte și le-a depozitat în niște containere metalice. Din cauza stării de degradare și a mucegaiului, Maximus a luat decizia de a le arunca la gunoi. De acolo, „vânătorii de comori” din talcioc le-au recuperat și le-au scos la vânzare pentru câțiva lei.

Finalul acestei povești pare însă promițător pentru istoria televiziunii din România. Maximus Prigoană i-a propus lui Chiriac o colaborare neașteptată. Fiul afaceristului îi va oferi gratuit întreaga arhivă video a lui Silviu Prigoană pentru a fi digitalizată. Printre casetele care urmează să fie urcate pe YouTube se regăsesc primele trei ore de emisie ale postului Realitatea TV, precum și „alte chestii unicat”, potrivit lui Chiriac.

Silviu Prigoană, o viață trăită la intensitate maximă

Vestea morții lui Silviu Prigoană, pe 12 noiembrie 2024, a luat prin surprindere pe toată lumea. La 60 de ani, omul de afaceri a suferit un infarct miocardic în timp ce se afla într-un restaurant din localitatea brașoveană Șimon. A fost înmormântat o zi mai târziu, cu discreție, la Cimitirul Evanghelic Lutheran din București.

Povestea sa de viață a fost una marcată de succes, controverse și tragedii. A construit un imperiu media, fondând Realitatea TV (în 2001), Etno TV, Taraf TV sau TV Sport și a deținut acțiuni la numeroase companii și publicații. În spatele omului de afaceri de succes s-au ascuns drame personale. Și-a pierdut prima soție, Viorica, la doar 30 de ani (1994), tragedie în urma căreia a rămas singur cu doi copii, Honorius și Silvius.

A urmat mariajul cu Delia Gabriela (1998-2003) și relația tumultoasă cu Adriana Bahmuțeanu, presărată cu cinci divorțuri și multă expunere mediatică. Din ultima căsnicie mai are doi băieți (născuți în 2007 și 2010).

Viața lui Prigoană a inclus și o carieră politică, deputat de București din partea PDL și candidat la Primăria Capitalei. Acum, se pare că o parte din moștenirea sa va fi păstrată în mediul online, o amintire digitală a omului care a schimbat peisajul media românesc.