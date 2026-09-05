Două persoane, găsite carbonizate într-o maşină care a lovit un cap de pod şi a luat foc, în județul Suceava

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Două persoane au fost găsite carbonizate într-o maşină care a lovit un cap de pod şi a luat foc, în județul Suceava.

Două persoane au fost găsite carbonizate într-un autoturism care a lovit un cap de pod, iar apoi a fost cuprins de flăcări, a informat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Suceava.

Potrivit sursei citate, accidentul rutier a avut loc sâmbătă dimineaţa pe raza localităţii Fântâna Mare.

"La faţa locului au intervenit pompierii militari cu o autospecială de stingere, cu accesorii pentru descarcerare, şi o ambulanţă SMURD. La sosirea echipajelor, s-a identificat un autoturism care a intrat în coliziune cu un cap de pod, iar în urma impactului maşina a luat foc şi ardea generalizat. Din nefericire, după localizarea flăcărilor, în interiorul autoturismului au fost identificate două victime carbonizate", au precizat oficialii ISU Suceava, transmite Agerpres.

Cauzele producerii accidentului urmează să fie stabilite de polițiști, care efectuează cercetări la fața locului. Circulația a fost afectată temporar în zonă, până la finalizarea intervenției.

Noua tragedie vine la doar o zi după ce trei persoane au decedat, iar două au fost rănite în urma unui accident rutier care s-a produs, vineri, pe DEX 12, pe sensul spre Craiova, în apropierea localităţii Priseaca din judeţul Olt.

Pompierii au intervenit și în Olt: Incendiu într-un bloc de locuinţe din oraşul Balş

Pompierii au trebuit să intervină de urgență și în județul Olt. Un număr de 52 de persoane au fost evacuate, în noaptea de vineri spre sâmbătă, după ce într-un bloc de locuinţe din oraşul Balş a izbucnit un incendiu.

Potrivit Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Olt, două dintre persoanele evacuate au fost asistate medical la locul intervenţiei, însă au refuzat transportul la spital.

Incendiul a fost lichidat de pompieri, care au intervenit cu mai multe echipaje şi cu şase autospeciale de stingere şi şapte autospeciale SMURD. Pompierii au acţionat şi cu două autospeciale pentru intervenţie la înălţime şi mai multe autospeciale pentru primă intervenţie. Cauza incendiului nu a fost încă stabilită.

"Incendiul este lichidat, se lucrează pentru îndepărtarea efectelor negative. Dintre cele 52 de persoane evacuate, două au fost asistate la faţa locului şi au refuzat transportul la spital", a precizat purtătorul de cuvânt al ISU Olt, Alin Băsăşteanu.

Fetiță de 2 ani și mama ei, găsite carbonizate în urma unui incendiu la o gospodărie din Livezi

Reamintim că polițiștii au deschis dosar penal și fac cercetări și în cazul unui incendiu izbucnit în noaptea de joi spre vineri într-o gospodărie din comuna Livezi, în urma căruia o fetiță în vârstă de doi ani și mama ei, de 42 de ani, au decedat.

Potrivit reprezentanților Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Vâlcea, trupurile celor două au fost găsite de echipajele de intervenție carbonizate într-o anexă din gospodărie, care a ars în totalitate.

"S-au deplasat de urgență la locul evenimentului forțe din cadrul Stației de Pompieri Grădiștea, cu două autospeciale de stingere cu apă și spumă. Echipajele operative sosite la fața locului au constatat că arde generalizat o anexă și au identificat, din nefericire, două victime carbonizate (un adult și un minor)", a transmis purtătorul de cuvânt al ISU Vâlcea, Sorin Albinaru.

Cauza declanșării focului este în curs de stabilire, a precizat reprezentantul ISU Vâlcea. Cazul a fost preluat de polițiști, care încearcă acum să afle împrejurările în care s-a produs tragedia, în cadrul unui dosar penal pentru ucidere din culpă și distrugere din culpă.

Precizăm că potrivit ultimelor date comunicate de Ministerul Afacerilor Interne, pe parcursul acestui sezon estival, structurile MAI au acționat cu un efectiv mediu zilnic de 25.958 de persoane.