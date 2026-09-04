Fragment de dronă cu încărcătură explozivă, găsit în apropiere de Sulina VIDEO. Forțele Navale au neutralizat două drone în două zile

Fluviul Dunărea. Sursa foto: Agerpres

Un fragment de dronă aeriană care prezenta încărcătură explozivă a fost descoperit, vineri, la aproximativ cinci mile marine est de intrarea pe brațul Sulina. O echipă EOD din cadrul Forțelor Navale Române a intervenit și a neutralizat obiectul la fața locului, în condiții de siguranță.

Ministerul Apărării Naționale a transmis că o echipă EOD din cadrul Forțelor Navale Române s-a deplasat, vineri, la bordul unei nave a Gărzii de Coastă, la aproximativ cinci mile marine est de intrarea pe brațul Sulina, pentru verificarea unui obiect plutitor suspect.

Aparatul s-a dovedit a fi un fragment de dronă aeriană care prezenta încărcătură explozivă. Obiectul a fost neutralizat la fața locului, în condiții de siguranță, la ora 18:17.

Fragment de dronă, neutralizat și joi, 3 septembrie

O intervenție similară a avut loc în cursul după-amiezii de joi, 3 septembrie, când o altă echipă EOD din cadrul Forțelor Navale Române a neutralizat un fragment de dronă aeriană care prezenta încărcătură explozivă și plutea în zona Platformei Centrale.

Ambele situații au fost semnalate de nave comerciale prin intermediul Centrului Regional de Coordonare Maritimă.

„Forțele Navale Române mențin permanent capacitatea de intervenție pentru identificarea și neutralizarea obiectelor care pot pune în pericol navigația și activitățile maritime”, mai precizează reprezentanții MApN într-un comunicat de presă.

O bucată de dronă a ajuns pe plaja Modern din Constanța

Un fragment de dronă a fost semnalat de cetățeni, tot astăzi, pe plaja Modern din Constanța.

Valurile au adus la mal o parte din dronă, iar echipele de intervenție formate din polițiști și jandarmi au luat măsurile necesare pentru protejarea oamenilor aflați în zonă. Obiectul a fost ridicat de la fața locului de Garda de Coastă.

Potrivit autorităților, fragmentul metalic era o aripă de dronă, fără încărcătură explozibilă.

Astfel de situații au mai fost întâlnite, în ultima perioadă, pe litoralul românesc, fragmente de drone fiind aduse de valuri la mal în diverse zone, într-unul dintre cazuri fiind vorba de un fragment cu încărcătură explozibilă.

Cea mai recentă dronă descoperită pe teritoriul României a fost semnalată marți, 1 septembrie, pe un câmp din extravilanul comunei Viișoara, județul Vaslui. Și aceasta avea încărcătură explozivă, fiind detonată controlat de specialiștii SRI. Aparatul a fost găsit de un cioban, care, fără să știe ce este și observând că drona țiuia și avea lumini aprinse, a intervenit asupra ei și i-a scos mai multe fire.

Conform MApN, „în perioada 24 - 30 august, Ministerul Apărării Naționale a gestionat și informat public cu privire la 11 situații înregistrate în proximitatea frontierei României sau pe teritoriul național, în contextul atacurilor Federației Ruse asupra infrastructurii ucrainene”, potrivit Agerpres.