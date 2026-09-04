Update: A două bucată din dronă, găsită/ Aripă de dronă, găsită pe plaja Modern din Constanţa

Alertă de dronă pe plaja din Olimp, Constanța. Sursa foto: Captură video Digi24

O bucată dintr-o dronă a fost găsită vineri, 4 septembrie, pe plaja Neversea din Constanţa.

Update: A mai fost găsită o bucată de dronă. Conform România TV, a doua bucată a fost văzută de salvamari împinsă de valuri spre mal. Un turist a luat-o şi a dat-o poliţiştilor, conform sursei citate.

Turiştii spun că, înainte de a fi descoperită bucata de dronă, mai multe elicoptere au survolat zona.

-ştirea iniţială-

Autorităţile trebuie să stabilească exact provenienţa şi natura obiectului. Potrivit unor informații de la fața locului, ar fi vorba despre o aripă de dronă adusă de valuri, fără încărcătură explozibilă, scrie Ziua de Constanţa.

Nu este prima astfel de bucată de dronă găsită pe această plajă. Sâmbătă, 29 august, a fost găsită alta.

Tot sâmbătă, fragmentele unei drone au fost găsite pe plaja din Eforie Nord. Miercuri, 26 august, fragmente de dronă au fost descoperite pe plaja din Olimp, iar autoritățile au izolat zona. Geniștii au detonat controlat obiectul, despre care s-a stabilit ulterior că avea încărcătură explozivă.

Tot săptămâna trecută, un alt fragment, despre care există suspiciunea că ar proveni de la o dronă, a fost găsit în zona Cazinoului din Constanța. Obiectul se afla între stabilopozi și a fost ridicat de polițiști pentru verificări. În ultimele zile, incidente asemănătoare au fost semnalate și în alte zone ale litoralului.

Conform Ministerului Apărării Naţionale, "în perioada 24 - 30 august, Ministerul Apărării Naţionale a gestionat şi informat public cu privire la 11 situaţii înregistrate în proximitatea frontierei României sau pe teritoriul naţional, în contextul atacurilor Federaţiei Ruse asupra infrastructurii ucrainene".

O dronă a căzut în Vaslui pe 1 septembrie

Reprezentanții Inspectoratului Județean de Poliție (IPJ) Vaslui au transmis că polițiștii din Viișoara au fost sesizați cu privire la faptul că a fost găsită o dronă avariată pe un câmp din extravilanul localității.

„Astăzi, 1 septembrie 2026, la ora 10:5, șeful postului de poliție Viișoara, din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Vaslui, a fost sesizat telefonic cu privire la faptul că, pe un câmp din extravilanul localității a fost găsit un aparat de tip dronă, avariat. A fost sesizat Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iași, urmând a fi efectuate cercetări pentru stabilirea împrejurărilor în care s-a produs evenimentul sesizat și dispunerea măsurilor legale”, au transmis reprezentanții Inspectoratului Județean de Poliție (IPJ) Vaslui.

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