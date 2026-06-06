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DCNews Stiri Nicușor Dan, de urgență, în Constanța, după explozia dronei marine. Bagă șefii din securitate și apărare în ședință

Nicușor Dan, de urgență, în Constanța, după explozia dronei marine. Bagă șefii din securitate și apărare în ședință

Autor: Roxana Neagu
Data publicării: 06 Iun 2026
Dronă marină a explodat în Portul Constanța. Alertă maximă în Forțele Navale Sursa Foto: Facebook
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Astăzi, va avea loc o ședință în Constanța, după explozia din Portul Constanța.

Preşedintele Nicuşor Dan a convocat pentru sâmbătă o şedinţă de lucru dedicată analizării incidentului provocat de dronele marine care au explodat în Portul Constanţa şi în largul Mării Negre, precum şi evaluării măsurilor necesare pentru consolidarea apărării şi securităţii pe litoralul românesc.

Potrivit Administraţiei Prezidenţiale, la şedinţa care va avea loc la sediul Brigăzii 243 Radioelectronică şi Observare (BREO) ”CALATIS” din Constanţa vor participa reprezentanţi ai principalelor instituţii cu atribuţii în domeniul securităţii şi apărării naţionale

În cadrul reuniunii vor fi analizate circumstanţele incidentului, implicaţiile acestuia asupra securităţii naţionale şi regionale, precum şi măsurile necesare pentru întărirea capacităţilor de supraveghere, prevenire şi răspuns la ameninţările din zona Mării Negre, a informat Administraţia Prezidenţială.

Citește și: O dronă marină a explodat în Portul Constanța. Update: Momentul exploziei surprins pe cameră / MApN, noi precizări
 

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