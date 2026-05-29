Cronologia incidentului din Galați, relatată de o familie: Abia acum ne-am dat seama cât de nepregătiți suntem

O dronă de provenienţă rusească a căzut pe un bloc din Galaţi, aproape în centrul oraşului.
DC News a aflat mai multe detalii despre momentele premergătoare exploziei de la o familie care locuieşte în apropierea blocului afectat.
Conform acestora, timpul de reacţie între mesajul RO-Alert şi momentul exploziei a fost insuficient.
"Locuim foarte aproape de locul unde a căzut drona. Am primit mesajul RO-Alert în jurul orei 2:00, prin care eram avertizaţi că există pericol de atacuri cu drone pentru următoarele 90 de minute.
La aproximativ două minute după primirea mesajului s-au auzit explozii puternice, iar la scurt timp au început să apară ambulanțele și echipajele de pompieri în zonă. Oamenii au fost extrem de speriați, mai ales că avertizarea a venit atât de aproape de momentul exploziei, încât practic nu a existat suficient timp de reacție", ne-a transmis familia, sub protecţia anonimatului.
"Mulți locuitori din zonă care au avut posibilitatea să plece au ales să își părăsească locuințele de teama unor noi explozii sau a altor atacuri. Atmosfera a fost una de panică și nesiguranță, oamenii simțindu-se vulnerabili și fără protecție în fața unei situații atât de grave.
Abia acum ne-am dat seama cât de nepregătiți suntem pentru astfel de situații și cât de mult a ținut totul de noroc. Chiar și săptămânile trecute a mai fost găsită o altă dronă în zona Bariera Traian, iar faptul că nu a lovit un alt bloc sau o locuință a fost pur și simplu o chestiune de noroc. Oamenii trăiesc acum cu teama că astfel de incidente se pot repeta oricând", ne-au mai transmis aceştia.
O dronă de provenienţă rusească a lovit acoperişul unui bloc din Galaţi, cartierul Mazepa. Aparatul de zbor a izbit casa liftului şi o cameră tehnică, dar a avariat şi un apartament de la etajul 10 al blocului. Potrivit primarului Ionuţ Pucheanu, gaura lăsată de dronă în planşeul blocului este de aproximativ 1,2 metri.
Ministerul Afacerilor Externe l-a convocat de urgenţă pe ambasadorul Federaţiei Ruse la Bucureşti, pentru a-i cere explicaţii cu privire la incident.
CITEŞTE ŞI O dronă rusească a căzut peste un bloc, în Galați. Update: MApN:Nu e un atac asupra României / Reacția NATO
Mai mulţi lideri europeni, printre care Ursula von der Leyen, Peter Magyar, sau Mark Rutte, şi-au exprimat deja solidaritatea cu România.
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News
de Anca Murgoci