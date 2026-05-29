€ 5.2484
|
$ 4.5175
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.2484
|
$ 4.5175

Urmărește dezbaterea live

 
DCNews Stiri Cronologia incidentului din Galați, relatată de o familie: Abia acum ne-am dat seama cât de nepregătiți suntem
Data publicării: 29 Mai 2026

EXCLUSIV Cronologia incidentului din Galați, relatată de o familie: Abia acum ne-am dat seama cât de nepregătiți suntem
Autor: Florin Răvdan

bloc avariat de drona la galati Inquam Photos / George Calin
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News
Urmărește-ne pe Google News

O dronă de provenienţă rusească a căzut pe un bloc din Galaţi, aproape în centrul oraşului.

DC News a aflat mai multe detalii despre momentele premergătoare exploziei de la o familie care locuieşte în apropierea blocului afectat. 

Conform acestora, timpul de reacţie între mesajul RO-Alert şi momentul exploziei a fost insuficient. 

"Locuim foarte aproape de locul unde a căzut drona. Am primit mesajul RO-Alert în jurul orei 2:00, prin care eram avertizaţi că există pericol de atacuri cu drone pentru următoarele 90 de minute. 

La aproximativ două minute după primirea mesajului s-au auzit explozii puternice, iar la scurt timp au început să apară ambulanțele și echipajele de pompieri în zonă. Oamenii au fost extrem de speriați, mai ales că avertizarea a venit atât de aproape de momentul exploziei, încât practic nu a existat suficient timp de reacție", ne-a transmis familia, sub protecţia anonimatului.

Locuitorii din zonă au ieşit din case 

"Mulți locuitori din zonă care au avut posibilitatea să plece au ales să își părăsească locuințele de teama unor noi explozii sau a altor atacuri. Atmosfera a fost una de panică și nesiguranță, oamenii simțindu-se vulnerabili și fără protecție în fața unei situații atât de grave.

Abia acum ne-am dat seama cât de nepregătiți suntem pentru astfel de situații și cât de mult a ținut totul de noroc. Chiar și săptămânile trecute a mai fost găsită o altă dronă în zona Bariera Traian, iar faptul că nu a lovit un alt bloc sau o locuință a fost pur și simplu o chestiune de noroc. Oamenii trăiesc acum cu teama că astfel de incidente se pot repeta oricând", ne-au mai transmis aceştia.

O dronă de provenienţă rusească a lovit acoperişul unui bloc din Galaţi, cartierul Mazepa. Aparatul de zbor a izbit casa liftului şi o cameră tehnică, dar a avariat şi un apartament de la etajul 10 al blocului. Potrivit primarului Ionuţ Pucheanu, gaura lăsată de dronă în planşeul blocului este de aproximativ 1,2 metri. 

Ministerul Afacerilor Externe l-a convocat de urgenţă pe ambasadorul Federaţiei Ruse la Bucureşti, pentru a-i cere explicaţii cu privire la incident. 

CITEŞTE ŞI O dronă rusească a căzut peste un bloc, în Galați. Update: MApN:Nu e un atac asupra României / Reacția NATO

Mai mulţi lideri europeni, printre care Ursula von der Leyen, Peter Magyar, sau Mark Rutte, şi-au exprimat deja solidaritatea cu România. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

drona galati
nato
federatia rusa
galati
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 5 minute
Soluții de control acces pentru locuințe și firme: opțiuni și beneficii esențiale
Publicat acum 29 minute
Cronologia incidentului din Galați, relatată de o familie: Abia acum ne-am dat seama cât de nepregătiți suntem
Publicat acum 36 minute
Costul vieții apasă tot mai tare. Principalele temeri ale românilor, potrivit unui recent sondaj
Publicat acum 1 ora si 0 minute
Autoritățile din Brașov, depășite de situația urșilor: 25 de apeluri la 112 într-o singură noapte
Publicat acum 1 ora si 17 minute
Dronă rusească, prăbușită în Galați. Bogdan Chirieac, analiza momentului, într-o ediție specială România TV - DC News
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 6 ore si 25 minute
O dronă rusească a căzut peste un bloc, în Galați. Update: MApN:Nu e un atac asupra României / Reacția NATO
Publicat acum 3 ore si 26 minute
Dronă rusească, prăbușită în Galați. Bogdan Chirieac face o comparație cu situația din Orientul Mijlociu: Există o singură soluție!
Publicat acum 6 ore si 38 minute
BANCUL ZILEI: Soția gospodină
Publicat acum 4 ore si 26 minute
Horoscop 29 mai 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 2 ore si 5 minute
Cine-i despăgubește pe proprietarii din blocul avariat de drona rusească: Polițele facultative și asigurarea PAD nu acoperă situația de război
 
austeritatea lui bolojan un esec cu 233 de parinti Austeritatea lui Bolojan, un eșec cu 233 de părinți

de Val Vâlcu

de ce nu au venit donald trump si marco rubio la summitul bucuresti b9 De ce nu au venit Donald Trump şi Marco Rubio la Summitul Bucureşti B9

de Val Vâlcu

ioan isaiu din secretul mariei a murit dupa o postare politica cum au explodat conspiratiile despre psd aur si vaccin Ioan Isaiu din Secretul Mariei a murit după o postare politică. Cum au explodat conspirațiile despre PSD, AUR și vaccin

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close