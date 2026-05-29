Cronologia incidentului din Galați, relatată de o familie: Abia acum ne-am dat seama cât de nepregătiți suntem

DC News a aflat mai multe detalii despre momentele premergătoare exploziei de la o familie care locuieşte în apropierea blocului afectat.

Conform acestora, timpul de reacţie între mesajul RO-Alert şi momentul exploziei a fost insuficient.

"Locuim foarte aproape de locul unde a căzut drona. Am primit mesajul RO-Alert în jurul orei 2:00, prin care eram avertizaţi că există pericol de atacuri cu drone pentru următoarele 90 de minute.

La aproximativ două minute după primirea mesajului s-au auzit explozii puternice, iar la scurt timp au început să apară ambulanțele și echipajele de pompieri în zonă. Oamenii au fost extrem de speriați, mai ales că avertizarea a venit atât de aproape de momentul exploziei, încât practic nu a existat suficient timp de reacție", ne-a transmis familia, sub protecţia anonimatului.

Locuitorii din zonă au ieşit din case

"Mulți locuitori din zonă care au avut posibilitatea să plece au ales să își părăsească locuințele de teama unor noi explozii sau a altor atacuri. Atmosfera a fost una de panică și nesiguranță, oamenii simțindu-se vulnerabili și fără protecție în fața unei situații atât de grave.

Abia acum ne-am dat seama cât de nepregătiți suntem pentru astfel de situații și cât de mult a ținut totul de noroc. Chiar și săptămânile trecute a mai fost găsită o altă dronă în zona Bariera Traian, iar faptul că nu a lovit un alt bloc sau o locuință a fost pur și simplu o chestiune de noroc. Oamenii trăiesc acum cu teama că astfel de incidente se pot repeta oricând", ne-au mai transmis aceştia.

O dronă de provenienţă rusească a lovit acoperişul unui bloc din Galaţi, cartierul Mazepa. Aparatul de zbor a izbit casa liftului şi o cameră tehnică, dar a avariat şi un apartament de la etajul 10 al blocului. Potrivit primarului Ionuţ Pucheanu, gaura lăsată de dronă în planşeul blocului este de aproximativ 1,2 metri.

Ministerul Afacerilor Externe l-a convocat de urgenţă pe ambasadorul Federaţiei Ruse la Bucureşti, pentru a-i cere explicaţii cu privire la incident.

Mai mulţi lideri europeni, printre care Ursula von der Leyen, Peter Magyar, sau Mark Rutte, şi-au exprimat deja solidaritatea cu România.