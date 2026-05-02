DCNews Stiri Eveniment Avalanșă pe Valea Coștilei: o persoană resuscitată. A fost solicitat elicopterul SMURD
Data actualizării: 13:59 02 Mai 2026 | Data publicării: 13:49 02 Mai 2026

Avalanșă pe Valea Coștilei: o persoană resuscitată. A fost solicitat elicopterul SMURD
Autor: Giorgi Ichim

avalansa muntii fagaras salvamont Munții Făgăraș, văzuți din avion. Sursa foto: Agerpres

Cel puțin o persoană a fost surprinsă sub zăpadă, după ce un grup de schiori aflați în afara pârtiilor amenajate a fost prins de o avalanșă.

Mai multe persoane au fost surprinsă sub zăpadă, după ce un grup de schiori aflați în afara pârtiilor amenajate a fost prins de o avalanșă. Una dintre acestea a fost găsită după mai mult timp și ulterior resuscitată. Pentru aceasta a fost solicitat elicopterul SMURD.

Salvamontiștii intervin în aceste momente pentru căutarea și recuperarea victimei, inclusiv cu câini special antrenați pentru astfel de misiuni. Echipele de intervenție sunt sprijinite și de un elicopter, folosit pentru transport și pentru accelerarea operațiunii de salvare.

Misiunea este în desfășurare.

"În ultimele 24 de ore, la Dispeceratul Național Salvamont s-au primit 15 apeluri prin care se solicita intervenția de urgență a salvamontiștilor, astfel:

  • 2 apeluri pentru Salvamont Mureș,
  • 2 apeluri pentru Salvamont Bihor,
  • 2 apeluri pentru Salvamont Sinaia,
  • 1 apel pentru Salvamont Dâmbovița,
  • 1 apel pentru Salvamont Municipiul Brașov
  • 1 apel pentru Salvamont Satu Mare,
  • 1 apel pentru Salvamont Săcele,
  • 1 apel pentru Salvamont Sibiu,
  • 1 apel pentru Județul Caraș Severin,
  • 1 apel pentru Județul Bihor,
  • 1 apel pentru Județul Maramureș,
  • 1 apel pentru Județul Bistrița Năsăud.

În cazul acestor intervenții au fost salvate 15 persoane. Dintre acestea, 6 persoane au fost transportate cu Ambulanța SMURD,SAJ sau Salvamont la spital.
S-au primit și 44 de apeluri prin care se solicitau sfaturi și informații despre diferite trasee turistice din zona montană.  

Echipele Salvamont România vă îndeamnă la prudență și responsabilitate în derularea activităților montane și vă invită să le fiți alături în campania de reducere a numărului de accidente montane", a scris Dispeceratul Național Salvamont România.

