Horoscop 4-11 mai 2026. Astrologul Daniela Simulescu, previziuni toate zodiile - VIDEO

Săptămâna începe cu un careu între Marte din Berbec și Jupiter din Rac. Un aspect foarte dinamic, agitat si provocator. Marte reprezintă acțiunea, forța și nerăbdarea. Jupiter se referă la abundență, exces si oportunități. Careul aduce o tensiune între două planete. Cei cu marcaj cardinal(Berbec, Rac, Balanță, Capricorn) vor avea un exces de încredere, energie bruscă, nivel crescut de impulsivitate.

Miercuri, 6 mai, Pluto își va începe retrogradarea în semnul Vărsătorului, care va dura până pe 16 octombrie. În aceeași zi, se va petrece un careu între Mercur și Pluto. De această dată, semnele fixe(Taur, Leu, Scorpion, Vărsător) s-ar putea să se implice în discuții mai tensionate sau lupte de putere.

Astrologul Daniela Simulescu ne va aduce explicații complete despre aceste evenimente și previziunile pentru toate zodiile