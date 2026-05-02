Şoferi amendaţi după ce au fost înregistraţi din elicopter. Laude şi reproşuri pentru Poliţia Rutieră

"Au crezut că nu-i vede nimeni… dar s-au înșelat. Astăzi, pe DN1C, pe sectorul Cluj-Napoca – Baia Mare, doi conducători auto au ignorat regulile de circulație și au efectuat depășiri neregulamentare pe linie continuă, ca și cum drumul ar fi fost doar al lor.

Un bărbat de 50 de ani din județul Maramureș a reușit patru depășiri neregulamentare în doar patru minute, între localitățile Livada și Bunești, o situație care nu ține de performanță, ci de inconștiență. Un alt șofer de 59 de ani din județul Satu Mare a fost depistat în zona Coplean în timp ce efectua trei depășiri similare.

În cazul conducătorului auto de 50 de ani, văzând că nu se temperează și continuă comportamentul periculos, echipajul aerian a decis intervenția, acesta fiind somat prin sistemul acustic al elicopterului și oprit de îndată, cu sprijinul echipajelor rutiere de la sol.

Pentru abaterile constatate au fost aplicate sancțiuni contravenționale, respectiv bărbatul de 50 de ani a fost sancționat cu amendă de 4.860 lei și suspendarea dreptului de a conduce pentru 240 de zile, iar bărbatul de 59 de ani cu amendă de 3.645 lei și suspendarea dreptului de a conduce pentru 180 de zile.

Regulile de circulație nu sunt opționale, iar graba pe drum nu rămâne fără consecințe.

Acțiunea s-a derulat cu sprijinul Inspectoratului General de Aviație al Ministerului Afacerilor Interne", a transmis Inspectoratul de Poliţie Judeţean Cluj.

Titi Aur, laude şi reproşuri pentru Poliţia Rutieră

Titi Aur, instructor de conducere defensivă, a lăudat acţiunea Poliţiei, dar a adus şi reproşuri instituţiei.

"Am spus-o şi o repet. Singura instituţie din România care face ceva, atât cât are posiblitate, pentru a ţine sub control siguranţa rutieră, este Poliţia Rutieră. Această acţiune face parte din acel set de acţiuni prin care ei fac ceva. Restul, celelalte instituţii, ministere, sunt imune la capitolul siguranţă rutieră.

Ce face Poliţia acum? Acţiune de coerciţie, de urmărire, de sancţionare a celor care fac asta. Doar că aici avem câteva faze filmate, dar pe care le vezi în permanenţă, peste tot, dacă ieşi pe stradă. Nu au avut noroc cei de la Poliţie, aşa se conduce. Ridici elicopterul, te duci deasupra unui drum naţional sau european, şi vezi faze din astea. Nici nu consumi mult combustibil. Cu o canistră de kerosen sau ce consumă elicopterul prinzi 10 faze din astea. De ce? Pentru că aşa se circulă real, pe stradă.

Şi atunci, tot eu acuz direct Poliţia Rutieră. Nu mai veniţi, fraţilor, să spuneţi că s-a redus numărul accidentelor. Nu zic că nu e neapărat reală statistica, dar se transmite în piaţă mesajul că e bine la noi. Mă refer la mesajul către instituţiile cu putere de decizie. Şi tot Poliţia Rutieră vine şi spune "uite ce se întâmplă". Ăsta e adevărul", a declarat Titi Aur.

Întrebare cheie. Ce se întâmplă cu imaginile?

"Iar în imaginile acestea nu avem tineri de 18 ani, nu avem nişte beţivi, sau nişte cetăţeni care au consumat droguri. Sunt nişte cetăţeni pe care, dacă îi dai jos din maşină şi vorbeşti cu ei, sunt oameni normali, oameni care în viaţa lor socială sunt aproape sigur oameni normali. Dar care odată urcaţi la volan aşa conduc. Şi ştiu că nu li se întâmplă nimic. Dacă pe drum ar fi fost poliţia, apărea pe Waze, pe tot felul de sisteme, făceau şoferii cu farurile, şi stăteau cuminţi. Au venit poliţiştii cu elicopterul şi ne arată adevărul. De fapt, aici vedem clasamentul adevărului!

Este bine că s-a făcut asta. Dar acum vine întrebarea mea. Imaginile astea ajung şi la decidenţii adevăraţi pe masă? Apare un raport la premier, la ministrul Transporturilor, la ministrul de Interne? În sensul că trebuie să facă ceva. Eu spun că nu. A apărut pe reţele, e foarte bine că se comunică, dar atât!", a declarat Titi Aur la DC Conducem.