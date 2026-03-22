€ 5.0951
|
$ 4.4087
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0951
|
$ 4.4087
 
DCNews Stiri Un poliţist a trecut pe roşu la semafor, chiar dacă nu era în misiune. Mesajul pe care îl transmite în societate
Data actualizării: 16:30 22 Mar 2026 | Data publicării: 16:30 22 Mar 2026

EXCLUSIV Un poliţist a trecut pe roşu la semafor, chiar dacă nu era în misiune. Mesajul pe care îl transmite în societate
Autor: Florin Răvdan

politie semafor rosu Captura video

La DC Conducem a fost pus în discuţie un clip video în care se vede cum o autospecială de poliţie, fără semnale luminoase sau acustice pornite, trece pe culoarea roşie a semaforului.

Titi Aur, invitatul permanent al emisiunii şi instructor de conducere defensivă, a analizat imaginile şi a spus ce mesaj transmite agentul aflat la volan în societate. De asemenea, Titi Aur a subliniat şi cum ar trebui abordată problema în cadrul Poliţiei, pentru ca astfel de comportamente să fie descurajate. 

"Din păcate, atunci când asta se întâmplă din partea unor organe care ar trebui să transmită tocmai siguranţă şi încredere, şi mă refer la poliţişti, nu se întâmplă decât altceva să se transforme în oaia neagră a sistemului. Pentru că nu toţi poliţiştii fac lucruri de genul ăsta, să treacă pe roşu, să nu poarte centura, etc. Dar exact ăia care o fac sunt cei vizibili, ei ajung pe internet. Pe ăia care stau la semafor nu îi publică nimeni. Şi atunci, un astfel de şofer îşi face de ruşine colegii, transmite un mesaj prost în societate, pentru că se viralizează un astfel de videoclip, iar alţi şoferi încep să se întrebe de ce să nu facă şi ei aşa ceva? 

Eu cred că sistemul lor intern ar trebui să îi sancţioneze foarte aspru în astfel de cazuri. Şi nu atât pentru că s-au pus în pericol, ci prin faptul că ei transmit un mesaj greşit din societate, când de fapt ar trebui să transmită exact mesajul celălalt, să se respecte totul", a declarat Titi Aur la DC Conducem. 

CITEŞTE ŞI Lecţie predată în trafic unui şofer care a depăşit coloana. Titi Aur, de acord "ca toţi să avem politica asta"

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 2 minute
Iranul ameninţă cu închiderea completă a Strâmtorii Ormuz dacă Trump își pune planul în aplicare
Publicat acum 14 minute
Trotinete electrice înmatriculate, măsură care devine obligatorie într-o ţară din Europa. Asigurarea obligatorie, marea miză
Publicat acum 22 minute
Ce faci dacă găseşti bani sau bunuri pe stradă. Când poți păstra ce ai găsit și când primești recompensă de 10%
Publicat acum 37 minute
Un poliţist a trecut pe roşu la semafor, chiar dacă nu era în misiune. Mesajul pe care îl transmite în societate
Publicat acum 56 minute
Un jandarm a găsit într-o parcare o borsetă cu 4.500 de euro, peste 7.500 de lei și carduri bancare
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 9 ore si 2 minute
Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 23: Netanyahu ordonă distrugerea podurilor Hezbollah din sudul Libanului
Publicat acum 3 ore si 28 minute
"E război pe viaţă şi pe moarte". Chirieac: România e într-o situaţie critică. Riscuri economice majore
Publicat acum 10 ore si 19 minute
BANCUL ZILEI: Farsa soției
Publicat acum 8 ore si 37 minute
Economii de câteva salarii, pierderi de miliarde: Proiect major, blocat de lipsa de personal de la Ministerul Energiei
Publicat acum 7 ore si 52 minute
Horoscop 22 martie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
 
ce trebuie sa faca statul ca sa nu mai saboteze privatul plan de tara la cheie Ce trebuie să facă statul ca să nu mai saboteze privatul. Plan de țară, la cheie

de Val Vâlcu

realpolitik pierde europa fiindca sta de o parte in razboiul din golf Realpolitik: pierde Europa fiindcă stă de-o parte în războiul din Golf?

de Val Vâlcu

solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close