De ce să nu cureți niciodată zăpada de pe anvelope

Redau o parte din sfaturile primite la un curs de conducere defensivă, organizat de o școală de șoferi din București. Printre acestea, se regăsește și explicația pentru care nu trebuie să vă curățați cauciucurile de zăpadă:

cauciucurile sunt singurul contact al tău cu solul, amprenta cauciucului pe sol, în total, din cele patru roți, este cât o coală de hârtie A4.

astfel, calitatea cauciucului este extrem de importantă.

Când să schimbi cauciucurile

sub 7 grade Celsius, trebuie să schimbi cauciucurile cu unele de iarnă, iar peste 7 grade constant, cu cele de vară.

cauciucurile de iarnă, spre deosebire de cele de vară, au niște striații care acționează precum ventuzele. Așa se explică și zăpada strânsă în anvelope. Unii șoferi o curăță, neștiind că zăpadă pe zăpadă, aderența este mai mare, astfel fiind conceput și cauciucul de iarnă.

aderența depinde de multe aspecte: calitatea anvelopei, vechimea, uzura, calitatea asfaltului, condițiile meteo (ploaie, polei, zăpadă).

aderența scade la 60% în momentul în care carosabilul este ud și devine zero în momentul acvaplanării. Acvaplanarea poate apărea și în cele mai neașteptate momente: când mergi pe un drum de viteză și o porțiune este acoperită cu apă (o baltă), când intri brusc într-o zonă cu ploaie torențială și nu adaptezi viteza. În acel moment, orice ai face, mașina nu va răspunde.

