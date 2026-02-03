€ 5.0950
De ce să nu cureți niciodată zăpada de pe anvelope
Data actualizării: 16:45 03 Feb 2026 | Data publicării: 16:45 03 Feb 2026

De ce să nu cureți niciodată zăpada de pe anvelope
Autor: Roxana Neagu

cauciucuri de iarna masina Foto: Unsplash /Anvelope de iarnă

Dacă ai tendința de a-și curăța excesiv mașina de zăpadă, oprește-te la anvelope!

Sunt mai multe detalii pe care fiecare șofer, indiferent de marca pe care o conduce, vechimea sau puterea mașinii, trebuie să le știe. 

Redau o parte din sfaturile primite la un curs de conducere defensivă, organizat de o școală de șoferi din București. Printre acestea, se regăsește și explicația pentru care nu trebuie să vă curățați cauciucurile de zăpadă: 

  • cauciucurile sunt singurul contact al tău cu solul, amprenta cauciucului pe sol, în total, din cele patru roți, este cât o coală de hârtie A4.
  • astfel, calitatea cauciucului este extrem de importantă.

Când să schimbi cauciucurile

  • sub 7 grade Celsius, trebuie să schimbi cauciucurile cu unele de iarnă, iar peste 7 grade constant, cu cele de vară.
  • cauciucurile de iarnă, spre deosebire de cele de vară, au niște striații care acționează precum ventuzele. Așa se explică și zăpada strânsă în anvelope. Unii șoferi o curăță, neștiind că zăpadă pe zăpadă, aderența este mai mare, astfel fiind conceput și cauciucul de iarnă.
  • aderența depinde de multe aspecte: calitatea anvelopei, vechimea, uzura, calitatea asfaltului, condițiile meteo (ploaie, polei, zăpadă).
  • aderența scade la 60% în momentul în care carosabilul este ud și devine zero în momentul acvaplanării. Acvaplanarea poate apărea și în cele mai neașteptate momente: când mergi pe un drum de viteză și o porțiune este acoperită cu apă (o baltă), când intri brusc într-o zonă cu ploaie torențială și nu adaptezi viteza. În acel moment, orice ai face, mașina nu va răspunde. 

Ce să faci dacă derapează mașina

anvelope iarna
cauciucuri
zapada
