De ce să nu cureți niciodată zăpada de pe anvelope

Dacă ai tendința de a-și curăța excesiv mașina de zăpadă, oprește-te la anvelope!
Sunt mai multe detalii pe care fiecare șofer, indiferent de marca pe care o conduce, vechimea sau puterea mașinii, trebuie să le știe.
Redau o parte din sfaturile primite la un curs de conducere defensivă, organizat de o școală de șoferi din București. Printre acestea, se regăsește și explicația pentru care nu trebuie să vă curățați cauciucurile de zăpadă:
- cauciucurile sunt singurul contact al tău cu solul, amprenta cauciucului pe sol, în total, din cele patru roți, este cât o coală de hârtie A4.
- astfel, calitatea cauciucului este extrem de importantă.
Când să schimbi cauciucurile
- sub 7 grade Celsius, trebuie să schimbi cauciucurile cu unele de iarnă, iar peste 7 grade constant, cu cele de vară.
- cauciucurile de iarnă, spre deosebire de cele de vară, au niște striații care acționează precum ventuzele. Așa se explică și zăpada strânsă în anvelope. Unii șoferi o curăță, neștiind că zăpadă pe zăpadă, aderența este mai mare, astfel fiind conceput și cauciucul de iarnă.
- aderența depinde de multe aspecte: calitatea anvelopei, vechimea, uzura, calitatea asfaltului, condițiile meteo (ploaie, polei, zăpadă).
- aderența scade la 60% în momentul în care carosabilul este ud și devine zero în momentul acvaplanării. Acvaplanarea poate apărea și în cele mai neașteptate momente: când mergi pe un drum de viteză și o porțiune este acoperită cu apă (o baltă), când intri brusc într-o zonă cu ploaie torențială și nu adaptezi viteza. În acel moment, orice ai face, mașina nu va răspunde.
Citește și: Ce să faci dacă derapează mașina