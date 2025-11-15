Conform legii, amenda pentru nedotarea maşinii cu cauciucuri de iarnă atunci când circulaţi pe drumuri pe care acestea sunt obligatorii este cuprinsă între 1800 şi 4000 lei, iar şoferul primeşte între 9 şi 20 de puncte de amendă. Astfel, cu cât abaterea e mai gravă, puteţi risca să rămâneţi şi fără permisul de conducere. În plus, se reţine şi certificatul de înmatriculare al maşinii.

Diferenţa dintre cauciucurile de iarnă si cele de vară

Titi Aur, instructor de conducere defensivă, a explicat în repetate rânduri la DC Conducem cum ajută cauciucurile de iarnă.

„Ce trebuie să știu despre anvelopele de iarnă? Trebuie să știu că, atunci când le am, am aderență mai bună la temperaturi scăzute, chiar dacă nu e zăpadă sau gheață, dar în același timp am și acea foarte mare diferență de aderență între a merge pe zăpada bătută sau pe gheață.

Dacă merg cu anvelope de vară, ceea ce nu e recomandat și este și interzis legal, am o aderență mică peste tot - pe zăpada bătută sau pe gheață, oarecum comparabilă, un pic mai bună pe zăpada bătută. Când merg cu anvelope de iarnă, pe zăpada bătută sau pe zăpadă, am aderență foarte bună. Când intru pe gheață, îmi trage cineva preșul de sub picioare și trebuie să fiu foarte atent.

Gheața apare la intersecție, unde frânează toată lumea, în viraje, unde toți solicită stratul de zăpadă și acesta se transformă în gheață, și exact în zona în care am nevoie de aderență mai mare, acolo dispare aderența. Multă lume spune: „Am avut ghinion, că exact unde am frânat eu, acolo a alunecat mai tare”. N-ai avut ghinion, ai avut neștiință", a spus Titi Aur.

Cum sunt cauciucurile all season

Acelaşi Titi Aur a vorbit şi despre problemele pe care le prezintă cauciucurile all-season, preferate de mulţi şoferi din raţiuni de costuri.

„Din punctul meu de vedere, all season nu sunt în regulă. O geacă nu poate fi purtată și vara, și iarna. Vara îți va fi cald, iarna îți va fi frig, deși vei prinde perioadele de primăvară și toamnă când într-adevăr va fi bună. All-season-ul a progresat foarte mult, s-au găsit tot felul de formule și compromisuri, dar depinde foarte mult în ce țară ești.

Toate testele și toate calculele au arătat că anvelopele all-season nu sunt o variantă perfectă, ci un compromis mai mare sau mai mic, în funcție de ce all-season luăm. Sunt unele all-season adaptabile la diferite temperaturi, dar este doar o senzație. Sunt rulate tot timpul anului și nu au niciodată aderența perfectă. În schimb, dacă avem două seturi de anvelope, iarnă/vară, trebuie schimbate. Apar niște probleme de logistică, dar este cea mai bună variantă“, a spus Titi Aur.

Până când trebuie schimbate anvelopele

Într-un interviu exclusiv pentru DC News TV, Silviu Toma, trainer de conducere defensivă dar şi unul dintre cei implicaţi pe partea de testare a diferitelor tipuri de anvelope a explicat când trebuie să trecem de la cauciucurile de vară la cele de iarnă.

„Există o regulă foarte, foarte simplă - întotdeauna să ne uităm la temperatură. Atâta vreme cât verificăm temperatura și aceasta, câteva zile la rând, este peste 7 grade Celsius, putem în continuare să folosim atât anvelope de vară, cât și all season, dar premium, cu toți indicatorii necesari.

Distanța de frânare poate să crească incredibil de mult atunci când lucrurile se schimbă, când temperatura scade. Dacă atunci când am intrat în sezonul rece, câteva zile la rând sunt temperaturi joase, asfaltul se răcește și evident că anvelopele de vară nu mai pot să facă față. Atunci ar fi nevoie să trecem la cele de iarnă. În felul ăsta, ne asigurăm că anvelopa respectivă își păstrează maleabilitatea, flexibilitatea la temperatură scăzută, vom conduce în condiții optime și vom fi în siguranță maximă“, a spus, pentru DC News, Silviu Toma, trainer conducere defensivă.

Amendă pentru cei care circulă iarna cu anvelope de vară

Poliţia Română transmite că "Prin Ordonanţa Guvernului nr. 5/2011 a fost modificată Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, introducându-se obligativitatea dotării cu anvelope de iarnă, care au fost definite la art. 6, punctul 6^1, astfel: ,,anvelope omologate conform Directivei 92/23/CE a Consiliului din 31 martie 1992, privind pneurile autovehiculelor şi ale remorcilor acestora.

Conform Directivei menționate, precum şi a Regulamentelor nr. 30 şi nr. 54 CEE-ONU, pentru a fi acceptate ca anvelope de iarnă, acestea trebuie să fie inscripționate cu unul dintre simbolurile „M+S”, „M.S.”, „MS” sau „M&S”, fără a include în această categorie anvelopele marcate numai ,,all seasons”.

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prevede, la art. 102, alin(1), pct. 28, sancționarea conducerii autovehiculului pe drumurile publice acoperite cu zãpadã, gheaţã sau polei, fãrã ca acesta sã fie dotat cu anvelope de iarnã, iar în cazul autovehiculului de transport marfã cu o masã totalã maximã autorizatã mai mare de 3,5 tone şi al autovehiculului de transport persoane cu mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv cel al conducãtorului auto, fãrã ca acestea sã fie echipate cu anvelope de iarnã pe roţile axei/axelor de tracţiune sau fãrã a avea montate pe aceste roţi lanţuri sau alte echipamente antiderapante omologate, nefăcându-se referire la o anumită perioadă a anului.

Amenda pentru fapta menționată mai sus este prevăzută în clasa a IV-a de sancțiuni (de la 9 la 20 puncte-amendă, respectiv între 1305 și 2900 lei), iar sancțiunea contravențională este însoțită și de măsura reținerii certificatului de înmatriculare".