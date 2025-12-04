Statele Unite ale Americii ar putea „trăda” Ucraina. Ce mesaj ar fi transmis Macron liderilor europeni

Convorbirea, descrisă într-o transcriere scursă către presă, conform Daily Mail, a generat îngrijorare la scară largă în rândul liderilor europeni.

„Există posibilitatea ca SUA să trădeze Ucraina în ceea ce priveşte teritoriul, fără claritate privind garanţiile de securitate”, ar fi spus Macron, conform raportului.

Guvernul de la Paris nu a confirmat declaraţia, iar Palatul Élysée ar fi declarat pentru publicaţia care a făcut dezvăluirea, că Macron „nu s-a exprimat în aceşti termeni”.

Scepticism european faţă de pacea „imediată” propusă de Washington

Potrivit relatărilor, atât Macron cât şi Merz şi-au arătat scepticismul faţă de capacitatea negocierilor conduse de SUA de a asigura interesele Kievului.

Merz i-ar fi avertizat pe oficialii ucraineni să fie „foarte atenţi în zilele următoare”, subliniind că „se joacă atât cu voi, cât și cu noi”, scrie Daily Mail având ca sursă Reuters.

De asemenea, preşedintele finlandez Alexander Stubb ar fi exprimat neîncredere faţă de echipa trimisă de Trump, compusă din trimisul său special, Steve Witkoff, şi ginerele său, Jared Kushner, spre a negocia cu Moscova. Stubb ar fi avertizat că Ucraina nu trebuie lăsată „singură” în faţa acestor interlocutori.

Şi Mark Rutte, şeful NATO, ar fi subliniat necesitatea de a proteja Ucraina, potrivit notelor convorbirii.

Contextul - planul american de pace și reacţii internaţionale

Declaraţiile vin pe fondul intensificării eforturilor diplomatice ale Washingtonului pentru a negocia un acord de pace între Ucraina și Rusia. În noiembrie 2025, administrația americană a prezentat un plan de 28 de puncte, apoi revizuit, care prevede printre altele concesii teritoriale, reduceri semnificative ale forţelor armate ucrainene și garanţii de securitate considerate vagi de Kiev și de aliații europeni.

La o conferinţă de presă, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenskyy a subliniat că integritatea teritorială a Ucrainei rămâne prioritatea sa, respingând ideea cedării de teritorii pentru o pace precară.

De partea lor, Macron şi alţi lideri europeni au avertizat că o pace fără garanţii reale ar putea fi doar o încetare temporară, iar Rusia ar reveni mai devreme sau mai târziu, conform The Guardian.

Reacţii şi reticenţe de la Palatul Élysée la Bruxelles

Imediat după scurgerea transcriptului, biroul preşedintelui francez a refuzat să confirme afirmaţiile, precizând că Macron „nu s-a exprimat în aceşti termeni”.

De asemenea, cancelaria germană a declarat că nu poate comenta rapoarte individuale ale presei care fac referire la convorbiri confidenţiale.

Birourile de presă ale altor lideri implicaţi au evitat comentariile, iar din partea Kievului s-a precizat, prin consilierul de comunicare al lui Zelensky, că nu se fac declaraţii publice privind „provocările” relatate.

Ce ar putea urma pentru Ucraina și Europa

Dacă temerile exprimate de Macron și alţi lideri europeni devin realitate, Ucraina s-ar putea trezi într-o poziţie extrem de vulnerabilă: obligată să accepte pierderi teritoriale, pentru a obţine o pace instabilă, fără garanţii credibile de securitate. Aceasta ar putea însemna nu doar cedări pentru Ucraina, ci o afectare serioasă a credibilităţii acordurilor internaţionale şi a angajamentelor occidentale pe termen lung.

Mai mult, o astfel de decizie ar putea genera nemulţumiri şi tensiuni profunde între SUA și Europa, tocmai între partenerii care s-au prezentat drept coaliţia de apărare a valorilor democratice și suveranității statelor.

Liderii europeni pare că sunt deja conştienţi de acest risc, de aici şi discuţiile intense, dar cu voce joasă, pe care le-au avut marţi.

Avertismentul transmis de Macron este, pentru mulţi, un semnal de alarmă: pacea negociată sub presiunea SUA ar putea veni cu un preţ ce depăşeşte compensarea militară sau economică, cedarea suveranității teritoriale a unei națiuni independente.