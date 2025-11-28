Macron acuză Comisia Europeană că nu sancționează Big Tech, din cauza presiunilor SUA

Președintele francez Emmanuel Macron a criticat dur ritmul lent al Comisiei Europene în gestionarea anchetelor împotriva companiilor americane Big Tech, subliniind că presiunile venite din partea Statelor Unite afectează aplicarea legislației digitale a UE, susține Politico.

„Avem cazuri care sunt în fața Comisiei de doi ani. Este mult prea lent”, a declarat Macron vineri, referindu-se la Legea serviciilor digitale (DSA), regulamentul european care vizează moderarea conținutului online.

În timpul unui eveniment organizat în regiunea Vosges, Macron a explicat că dezbaterea privind reglementarea companiilor Big Tech „nu prinde avânt” și că „mulți din Comisie și din statele membre se tem să o continue, deoarece există o ofensivă americană împotriva aplicării directivelor privind serviciile și piețele digitale”.

Președintele Franței a mai precizat că intenționează să promoveze acțiuni ferme la nivelul Uniunii Europene și a subliniat caracterul geopolitic al situației: „Avem o bătălie geopolitică de dus. Aceasta nu este o interferență rusească, este în mod clar americană, deoarece aceste platforme nu vor să le deranjăm.”

Presiunea SUA asupra reglementărilor digitale

Recent, Secretarul american pentru Comerț, Howard Lutnick, a cerut miniștrilor UE să „reconsidere” regulamentele DSA și Legea piețelor digitale, în contextul negocierilor pentru tarife mai mici la oțel și aluminiu importate din SUA. Practic, regulile tehnologice europene au devenit o monedă de schimb într-un război comercial transatlantic. Această strategie a fost vizibilă încă din timpul administrației Trump, iar oficialii americani și directorii de companii tehnologice au monitorizat atent implementarea normelor UE.

Cum reacționează Bruxelles-ul la acuzațiile lui Macron

Comisia Europeană a răspuns prin vocea purtătorului de cuvânt Thomas Regnier: „Am fost foarte clari încă de la început: Susținem pe deplin legislația noastră digitală și o aplicăm.” El a explicat că „unele cazuri necesită puțin mai mult timp decât altele, deoarece anchetele DSA sunt ample” și că serviciile Comisiei construiesc „dosare solide, pentru că trebuie să le câștigăm în instanță”.

De asemenea, șefa departamentului de tehnologie al UE, Henna Virkkunen, și colega sa din domeniul concurenței, Teresa Ribera, au respins presiunile americane, aceasta din urmă numind acțiunile Washingtonului „șantaj”.

Europarlamentarii, în special grupul Socialiștilor și Democraților, au solicitat crearea unei comisii de anchetă pentru a monitoriza aplicarea reglementărilor digitale, în contextul acuzațiilor lui Macron.

Anchete împotriva Google și altor platforme

În cadrul DSA, Comisia Europeană investighează companii precum Google, Meta, AliExpress, Temu și TikTok. Anchetele ar putea duce la amenzi de până la 6% din cifra de afaceri anuală globală a fiecărei firme.

Un caz emblematic este cel al Google, acuzată de retrogradarea site-urilor web și a conținutului media, afectând astfel editorii și partenerii comerciali. Google susține că politica sa vizează prevenirea manipulării ierarhizării în rezultatele căutărilor.

Cea mai recentă amendă aplicată de Comisia Europeană gigantului american a fost de 2,95 miliarde de euro (3,45 miliarde de dolari) pentru încălcarea normelor privind concurența, din cauza tehnologiilor publicitare („adtech”). CE a constatat că „Google a acționat în favoarea propriilor servicii de tehnologie pentru afișarea reclamelor online, în detrimentul furnizorilor concurenți de servicii de tehnologie publicitară, al agenților de publicitate și al editorilor online.”

