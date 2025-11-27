Macron anunţă instituirea „serviciului naţional“ pentru tinerii francezi: Nu îi trimitem în Ucraina

Preşedintele francez Emmanuel Macron a anunţat joi instituirea unui "serviciu naţional" de zece luni pentru tinerii majori, care va fi "strict militar" şi voluntar, menit "să răspundă nevoilor armatei" în faţa ameninţărilor ruse şi riscurilor crescute de conflict, informează AFP și Agerpres.

"Teama nu evită niciodată pericolul. Singurul mod de a-l evita este de a ne pregăti pentru aceasta", a declarat şeful statului francez într-un discurs în faţa celei de-a 27 Brigăzi de Infanterie de Munte (BIM) din Varces, în departamentul Isere, sud-estul Franţei.

El a atenţionat că voluntarii vor servi "exclusiv pe teritoriul naţional", după ce a asigurat încă de marţi că "nu este vorba de a trimite tineri de-ai noştri în Ucraina".

Un mod de a încerca să stingă polemica politică suscitată de afirmaţiile şefului statului major al armatei, generalul Fabien Mandon, care declarase că ţara trebuie să fie gata "să accepte să-şi piardă copii".

Potrivit preşedintelui, înconjurat de tineri şi militari, "tineretul nostru este însetat de angajament" şi "există o generaţie gata să se ridice pentru patrie", în cadrul armatei franceze.

Însă fără să se ajungă până la restabilirea recrutării, serviciul militar obligatoriu suprimat în Franţa în 1997, o idee "susţinută de cei care nu cunosc realitatea cu privire la ce înseamnă armata noastră astăzi", a declarat el joi în Alpi.

50.000 de tineri vor face anual „serviciul naţional“ în 2035

Emmanuel Macron a confirmat prin urmare că acest nou dispozitiv, denumit simplu "serviciul naţional", va fi lansat "progresiv începând cu vara anului viitor", cu un debut de selecţie a candidaţilor începând cu mijlocul lui ianuarie, şi va dura zece luni (o lună de formare, nouă luni în cadrul armatei).

Programul va fi întărit în mod gradual: în primul an, el ar urma să vizeze 3.000 de tineri, cu un obiectiv de 10.000 pe an până în 2030, urmând ca apoi obiectivul să crească la 42.500 în 2035, ceea ce ar însemna 50.000 pe an, cumulat cu persoanele care efectuează deja serviciul militar voluntar (SMV) şi echivalentul lui din Teritoriile de peste Mări (serviciul militar adaptat, SMA), care se vor menţine în paralel pentru că au un obiectiv diferit de inserţie profesională.

Sumele necesare sunt prevăzute prin actualizarea legii privind programarea militară dorită de Emmanuel Macron, însă care mai trebuie votată. Acest efort bugetar este "indispensabil", a pledat el în atenţia Parlamentului, mai divizat ca niciodată.

Voluntarii vor fi în proporţie de 80% tineri şi tinere de 18-19 ani, viitori soldaţi pentru care serviciul va fi un fel de "an de pauză" înainte de studiile superioare şi va fi astfel valorizat în Parcoursup (platforma naţională franceză de pre-înscriere pentru primul an de studii universitare, n.r.). Alţii, viitori aspiranţi, vor avea până la 25 de ani, selecţionaţi pe baza specializării lor (ingineri, infirmieri, traducători etc.).

Acest nou dispozitiv semnează de asemenea sfârşitul Serviciului Naţional Universal (SNU), la care Macron ţinea mult. Promisiune a candidatului Macron în 2017 în numele "coeziunii naţionale", lansat în 2019, SNU, destinat minorilor de la 15 până la 17 ani, nu a putut fi niciodată generalizat. Astăzi, SNU "nu mai este adaptat contextului strategic" creat de invazia rusă împotriva Ucrainei, în 2022, recunoaşte Palatul Elysee.

Serviciul voluntar va fi remunerat cu 800 de euro pe lună cel puţin pentru fiecare voluntar, care va fi de asemenea cazat, echipat şi hrănit, potrivit preşedinţiei franceze.

Douăsprezece ţări din Europa au menţinut sau restabilit serviciul militar obligatoriu. În faţa degradării situaţiei strategice, alte vreo şase ţări au decis să restabilească un serviciu voluntar.