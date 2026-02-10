Prințul William evită întrebările legate de unchiul său Andrew, pe fondul noilor dezvăluiri din dosarele Epstein

În timpul unei vizite la un centru sportiv din capitala saudită Riad, unde se află într-o vizită oficială, un reporter l-a întrebat pe prinț: „În ce măsură credeți că Familia Regală a făcut suficient pentru a gestiona problema legată de Andrew și Jeffrey Epstein?”.

Aceeași întrebare i s-a pus de două ori prințului William, dar fără a da vreun răspuns. El și-a continuat în acel moment conversația cu o femeie, în timpul vizitei sale, notează Sky News.

Fostul prinț Andrew, legături ample cu Jeffrey Epstein

Andrew Mountbatten-Windsor, cunoscut anterior sub numele de Prințul Andrew, se confruntă cu noi investigații privind comunicările sale cu infractorul sexual Jeffrey Epstein. Departamentul de poliție din Thames Valley, Anglia, a confirmat că evaluează noile acuzații conform cărora Andrew, fratele regelui britanic Charles al III-lea, i-a împărtășit lui Epstein rapoarte confidențiale dintr-un turneu în Asia de Sud-Est din 2010, efectuat în calitate de trimis al Marii Britanii pentru comerț internațional.

„Putem confirma primirea acestui raport și evaluăm informațiile în conformitate cu procedurile noastre stabilite”, a declarat, luni, pentru ABC News, un purtător de cuvânt al poliției din Thames Valley.

Un purtător de cuvânt al Palatului Buckingham a declarat că palatul va sprijini autoritățile după cum este necesar. „Regele și-a exprimat clar, în cuvinte și prin acțiuni fără precedent, profunda îngrijorare cu privire la acuzațiile care continuă să iasă la iveală cu privire la conduita domnului Mountbatten-Windsor”, a declarat purtătorul de cuvânt într-un comunicat pentru ABC News.

„Deși acuzațiile specifice în cauză trebuie abordate de domnul Mountbatten-Windsor, dacă suntem contactați de Poliția Thames Valley, suntem pregătiți să îi sprijinim, așa cum v-ați aștepta”, a adăugat el.

Noi acuzații asupra lui Andrew în cazul dosarelor Epstein

Noile acuzații împotriva lui Andrew vin la scurt timp după ce Departamentul de Justiție al SUA a făcut publice trei milioane de pagini de documente legate de Epstein, care s-a sinucis în 2019, în timp ce aștepta procesul pentru trafic sexual cu minore.

Numele lui Andrew apare în documente, în comunicările sale cu Epstein, inclusiv în corespondența din 2010, după ce Epstein a executat o pedeapsă de 13 luni de închisoare și a fost eliberat din serviciu - rezultatul unei înțelegeri de recunoaștere a vinovăției din 2008 cu procurorii federali din Florida.

Documentele arată, de asemenea, că cei doi au comunicat dincolo de momentul în care Mountbatten-Windsor a declarat public că a rupt legăturile cu Epstein.

Fostul prinț a negat în repetate rânduri că ar fi făcut vreo greșeală în ceea ce-l privește pe Epstein. Anul trecut, Charles a ordonat ca lui Mountbatten-Windsor, fiul regretatei regine Elisabeta a II-a, să i se retragă titlurile și onorurile, inclusiv titlul de „prinț”, pe fondul unor repercusiuni continue ale relației sale cu Epstein.

Andrew s-a mutat și din reședința sa regală, Royal Lodge, de mai mult timp, o vilă cu 30 de camere de pe terenul Windsor Estate. El locuiește, acum, pe domeniul privat Sandringham al regelui, din Norfolk, Anglia, la peste 160 de kilometri de fosta sa reședință.