Regele Charles îl înlătură pe fratele său, Andrew, din Casa Regală și îi retrage toate titlurile. Cine îi va asigura pensia și chiria

Regele Charles al III-lea a făcut un nou pas decisiv în distanțarea Casei Regale britanice de trecutul controversat al fratelui său, prințul Andrew. Potrivit publicațiilor britanice, monarhul a inițiat procedurile oficiale prin care îi retrage acestuia toate titlurile și onorurile regale, măsură care vine pe fondul scandalului de durată legat de asocierea lui Andrew cu miliardarul american Jeffrey Epstein, condamnat pentru abuzuri sexuale asupra minorilor.

În același timp, Palatul Buckingham a transmis că prințul urmează să părăsească locuința sa din Windsor, cunoscută sub numele de Royal Lodge, după ce a fost informat oficial că acordul său de închiriere încetează. "Aceste măsuri sunt considerate necesare", a precizat Casa Regală, subliniind că decizia a fost luată în pofida faptului că Andrew continuă să respingă acuzațiile care i se aduc.

Într-un comunicat separat, Palatul a transmis că regele își exprimă sprijinul și compasiunea față de victimele oricăror forme de abuz, subliniind că "Majestatea Lor doresc să clarifice faptul că gândurile și compasiunea lor profundă au fost și vor rămâne alături de victimele și supraviețuitorii oricăror forme de abuz".

Andrew își pierde reședința, dar primește sprijin financiar de la fratele său

Conform BBC, ducele va fi relocat într-o locuință de pe domeniul privat Sandringham, în comitatul Norfolk, o proprietate finanțată direct de regele Charles. Mutarea ar urma să aibă loc în viitorul apropiat, iar Andrew va beneficia, totodată, de o pensie privată oferită de monarh, considerată „adecvată situației sale actuale”.

Surse citate de CNN afirmă că decizia vine în contextul în care fratele regelui nu a reușit să reducă amploarea scandalului generat de legătura sa cu Jeffrey Epstein. În memoriile Virginiei Giuffre, una dintre victimele rețelei lui Epstein, se susține că Andrew ar fi agresat-o sexual pe când era minoră, acuzație pe care fostul duce o respinge cu vehemență, afirmând că nu a cunoscut-o niciodată.

Scandalul care continuă să umbrească Casa Regală

Deși în 2022 a plătit o despăgubire substanțială Virginiei Giuffre, pentru a închide un proces civil intentat în Statele Unite, Andrew nu a reușit să recâștige încrederea publicului. În plus, decizia sa recentă de a renunța voluntar la unele titluri nobiliare nu a fost suficientă pentru a opri criticile.

Nemulțumirea opiniei publice s-a amplificat în ultimele săptămâni, după ce presa britanică a dezvăluit că Andrew plătise circa un milion de dolari pentru a rămâne în reședința Royal Lodge, situată în apropierea Castelului Windsor, în baza unui contract care prevedea o chirie anuală simbolică, „datorată doar în cazul în care aceasta este solicitată”.

Prin decizia de acum, regele Charles transmite un semnal ferm privind integritatea și transparența pe care dorește să le impună în cadrul monarhiei, marcând astfel o ruptură clară între instituția regală și scandalurile care i-au afectat imaginea în ultimul deceniu.

