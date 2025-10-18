Regele Charles face un pas istoric. Nu s-a mai întâmplat de 500 de ani

Regele Charles al III-lea și Papa Leon al XIV-lea se pregătesc să marcheze un moment istoric: vor fi primii lideri - un monarh britanic și un suveran pontif - care se vor ruga împreună într-o ceremonie religioasă de la Reforma din secolul al XVI-lea, transmite BBC.

Prima rugăciune comună între un monarh britanic și un papă după aproape 500 de ani

Evenimentul va avea loc în Capela Sixtină de la Vatican, în timpul vizitei de stat a Regelui Charles și a Reginei Camilla, săptămâna viitoare.

Sub celebrul tavan pictat de Michelangelo, ceremonia va reuni clerici și coruri din Biserica Romano-Catolică și Biserica Anglicană, al cărei guvernator suprem este Regele.

Vizita este considerată un simbol puternic al reconcilierii și va marca totodată prima întâlnire dintre Rege și noul Papă de origine americană.

Inițial, vizita de stat a fost amânată din cauza stării de sănătate a predecesorului Papei Leon, Papa Francisc. Regele și Regina l-au întâlnit pe Papa Francisc în aprilie, cu ocazia aniversării a 20 de ani de căsătorie, fiind una dintre ultimele audiențe ale fostului papă cu vizitatori de rang înalt înainte de decesul său.

Programul vizitei din 22 și 23 octombrie include o serie de întâlniri și servicii menite să sublinieze relațiile strânse dintre Biserica Anglicană și Biserica Catolică. Regele și Regina vor avea întâlniri cu Papa și oficiali de rang înalt ai Vaticanului, iar un serviciu ecumenic special va combina tradițiile catolice și anglicane, Regele și Papa rugându-se împreună.

Serviciul din Capela Sixtină va avea și un accent ecologic, reflectând sprijinul activ al Regelui pentru protecția mediului, însă scopul principal este să evidențieze armonia dintre cele două confesiuni, cu Corul Capelei Sixtine cântând alături de Corul Capelei St. George și Corul Capelei Regale.

Capela, bogat decorată și datând din secolul al XV-lea, este locul unde cardinalii se adună pentru alegerea papei. Deși au existat anterior întâlniri între monarhi și pontifi, inclusiv cu regretata Regină Elisabeta a II-a, Palatul Buckingham și Biserica Anglicană subliniază că nu a mai avut loc o ceremonie religioasă comună în care un monarh britanic și un papă să se roage împreună de la ruptura lui Henric al VIII-lea cu Roma, în anul 1534.

Regele Charles primește titlul de „confrate regal” și reafirmă dialogul între credințe

Regele Charles are o istorie îndelungată de promovare a dialogului între credințe, iar această vizită subliniază angajamentul său pentru construirea de punți între religii.

Există și o legătură cu timpurile dinaintea Reformei religioase, Regele urmând să participe la o ceremonie la Biserica Sfântul Paul din afara zidurilor (St Paul’s Outside the Walls).

Această biserică și abație, care adăpostește mormântul Sfântului Paul, era tradițional asociată cu monarhia engleză, încă din perioada conducătorilor medievali și anglo-saxoni care contribuiau la întreținerea clădirii din Roma. Insigna Ordinului Jartierei a fost expusă aici de secole, simbolizând legăturile cu monarhia engleză.

În cadrul vizitei, Regele va primi titlul spiritual onorific de „confrate regal” al abației, în semn de recunoaștere pentru eforturile sale de decenii în găsirea unui teren comun între credințe. El va ocupa un scaun special decorat cu stema regală, destinat atât lui, cât și succesorilor săi.

Vizitele de stat se desfășoară în numele guvernului, iar un purtător de cuvânt al Ministerului de Externe a subliniat că „Biserica Catolică este cea mai mare confesiune a celei mai mari religii din lume”.