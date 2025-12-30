MAE, atenționare de călătorie pentru Iran

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atenționare de călătorie pentru românii care se află sau merg în Republica Islamică Iran.

"Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetățenii români care se află în Republica Islamică Iran asupra faptului că, în această perioadă, în capitala Teheran se desfășoară acțiuni de protest.

MAE, recomandări pentru cetățenii români

MAE recomandă cetățenilor români să respecte cu strictețe instrucțiunile autorităților locale, să rămână vigilenți, să evite zonele în care se desfășoară acțiuni de protest și zonele aglomerate.

Totodată, cetățenii români aflați în Republica Islamică Iran sunt sfătuiţi să îşi anunţe prezenţa la Ambasada României la Teheran, comunicând propriile coordonate la adresa: [email protected] și/sau la numărul de telefon de urgență: +98 21 77647570.

MAE recomandă consultarea paginilor web: https://teheran.mae.ro și https://www.mae.ro/", transmite MAE într-un comunicat de presă.