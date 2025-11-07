€ 5.0860
|
$ 4.4037
|

Subcategorii în Stiri

 
Data publicării: 22:27 07 Noi 2025

Penurie de apă în Teheran. Capitala Iranului riscă să fie evacuată
Autor: Ioan-Radu Gava

apa teheran Foto: Unsplash
 

Teheranul riscă să fie evacuat din cauza penuriei de apă, a avertizat preşedintele iranian.

Capitala Iranului, Teheran, riscă să fie evacuată din cauza penuriei de apă dacă nu plouă până la sfârşitul anului, a avertizat vineri preşedintele iranian Massoud Pezeshkian într-un discurs televizat, informează AFP și Agerpres.

Iranul s-a confruntat anul acesta cu cea mai gravă secetă din ultimele decenii. În Teheran, nivelul slab de precipitaţii este aproape fără precedent în ultimul secol, a afirmat în octombrie un responsabil local.

Dacă nu plouă, va trebui să începem să raţionalizăm apa în Teheran de la sfârşitul lui noiembrie până la începutul lui decembrie, a declarat preşedintele într-un discurs difuzat de televiziunea de stat.

Şi chiar dacă raţionalizăm, dacă nu plouă, nu vom mai avea apă şi va trebui să evacuăm Teheranul, a avertizat el, fără să precizeze cum va fi evacuată metropola unde locuiesc peste 10 milioane de persoane.

Citat de agenţia de presă oficială IRNA, directorul companiei de apă din capitală, Behzad Parsa, a avertizat vineri că oraşul riscă să rămână fără apă potabilă peste două săptămâni.

Barajul Amir Kabir, unul dintre cele cinci care alimentează cu apă potabilă Teheranul, conţine doar 14 milioane de metri cubi de apă, echivalentul a 8% din capacitatea sa, a precizat el.

Miercuri, directorul provincial al companiei de apă, Mohsen Ardakani, a subliniat la televiziunea de stat că populaţia din Teheran şi-a redus consumul de apă cu 10% în ultimele şase luni.

Dacă ajungem la 20%, vom reuşi să menţinem o situaţie stabilă timp de o lună sau două până când o să avem ploaie, a mai spus el.

Teheranul, care are o climă secetoasă şi caldă în timpul verii, are toamne câteodată ploioase şi ierni care pot fi aspre şi cu ninsori.

Din raţiuni economice, apa a fost sistată recent în mai multe cartiere ale oraşului, au relatat mai multe publicaţii, după sistări frecvente în timpul verii.

În iulie şi în august, au fost declarate două zile nelucrătoare la Teheran pentru a economisi apă şi electricitate în plină perioadă de caniculă.

Potrivit agenţiei de presă Tasnim, nivelul de precipitaţii în Iran a scăzut anul acesta la 152 de milimetri, adică cu 40% mai puţin decât media ultimilor 57 de ani.

În anumite provincii, nivelul de precipitaţii a scăzut cu 50% până la 80%, a declarat pentru această agenţie Mohammad Reza Kavianpour, şeful Institutului de cercetare a apei, cu sediul la Teheran, iar din acest motiv ţara trebuie să se pregătească pentru o situaţie critică'

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

apa
terheran
iran
penurie de apa
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 25 minute
A murit conf. univ. dr. Emanuel-Mihail Socaciu. A fost nu doar un profesor, ci un mentor pentru generații întregi
Publicat acum 42 minute
Duel exploziv în echipa Irinei Rimes! Tudor Chirilă: „Am simțit rock-ul, mi-a îndoit mijlocul”
Publicat acum 1 ora si 10 minute
Penurie de apă în Teheran. Capitala Iranului riscă să fie evacuată
Publicat acum 1 ora si 11 minute
Motivul pentru care chinezii beau întotdeauna lichide calde în timpul mesei
Publicat acum 1 ora si 19 minute
Cum a ajuns România subiect de discuție directă între Trump și presă în conferința cu Orban
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 06 Noi 2025
Ungaria, Cehia, Slovacia și Polonia au „schimbat macazul“. Care e poziția lui Karol Nawrocki față de securitatea României
Publicat pe 06 Noi 2025
Profilerul Herinean remarcă gestul rar făcut de șeful NATO la întâlnirea cu Nicușor Dan. Mark Rutte, ”detaliu subtil, dar puternic”
Publicat pe 05 Noi 2025
Tsunami! Politicienii care schimbă lumea. Bogdan Chirieac îl reevaluează pe Nicușor Dan: Cel mai de succes din istoria României
Publicat acum 9 ore si 7 minute
Răsturnare de situație după accidentul de pe A2: Pasagera era moartă de 6 ore
Publicat acum 10 ore si 50 minute
Guvernare PSD - AUR? Adrian Năstase, declarația momentului înainte de Congresul PSD
 
perla din mamaia de ce au bulgarii turism si romanii monumente Perla din Mamaia. De ce au bulgarii turism și românii monumente

de Val Vâlcu

nicusor dan atac la ciucu in deschiderea campaniei pentru bucuresti Nicușor Dan, atac la Ciucu în deschiderea campaniei pentru București

de Val Vâlcu

atentie primari si parlamentari in zona se afla copii Atenție, primari și parlamentari. În zonă se află copii!

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close