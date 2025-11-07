Penurie de apă în Teheran. Capitala Iranului riscă să fie evacuată

Capitala Iranului, Teheran, riscă să fie evacuată din cauza penuriei de apă dacă nu plouă până la sfârşitul anului, a avertizat vineri preşedintele iranian Massoud Pezeshkian într-un discurs televizat, informează AFP și Agerpres.

Iranul s-a confruntat anul acesta cu cea mai gravă secetă din ultimele decenii. În Teheran, nivelul slab de precipitaţii este aproape fără precedent în ultimul secol, a afirmat în octombrie un responsabil local.

Dacă nu plouă, va trebui să începem să raţionalizăm apa în Teheran de la sfârşitul lui noiembrie până la începutul lui decembrie, a declarat preşedintele într-un discurs difuzat de televiziunea de stat.

Şi chiar dacă raţionalizăm, dacă nu plouă, nu vom mai avea apă şi va trebui să evacuăm Teheranul, a avertizat el, fără să precizeze cum va fi evacuată metropola unde locuiesc peste 10 milioane de persoane.

Citat de agenţia de presă oficială IRNA, directorul companiei de apă din capitală, Behzad Parsa, a avertizat vineri că oraşul riscă să rămână fără apă potabilă peste două săptămâni.

Barajul Amir Kabir, unul dintre cele cinci care alimentează cu apă potabilă Teheranul, conţine doar 14 milioane de metri cubi de apă, echivalentul a 8% din capacitatea sa, a precizat el.

Miercuri, directorul provincial al companiei de apă, Mohsen Ardakani, a subliniat la televiziunea de stat că populaţia din Teheran şi-a redus consumul de apă cu 10% în ultimele şase luni.

Dacă ajungem la 20%, vom reuşi să menţinem o situaţie stabilă timp de o lună sau două până când o să avem ploaie, a mai spus el.

Teheranul, care are o climă secetoasă şi caldă în timpul verii, are toamne câteodată ploioase şi ierni care pot fi aspre şi cu ninsori.

Din raţiuni economice, apa a fost sistată recent în mai multe cartiere ale oraşului, au relatat mai multe publicaţii, după sistări frecvente în timpul verii.

În iulie şi în august, au fost declarate două zile nelucrătoare la Teheran pentru a economisi apă şi electricitate în plină perioadă de caniculă.

Potrivit agenţiei de presă Tasnim, nivelul de precipitaţii în Iran a scăzut anul acesta la 152 de milimetri, adică cu 40% mai puţin decât media ultimilor 57 de ani.

În anumite provincii, nivelul de precipitaţii a scăzut cu 50% până la 80%, a declarat pentru această agenţie Mohammad Reza Kavianpour, şeful Institutului de cercetare a apei, cu sediul la Teheran, iar din acest motiv ţara trebuie să se pregătească pentru o situaţie critică'