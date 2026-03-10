Războiul SUA cu Iranul riscă să devină „un nou Afganistan sau Irak”. Avertismentul fostului șef al Armatei americane

Războiul SUA cu Iranul ar putea intra într-o spirală de durată, asemănătoare intervențiilor americane din ultimele decenii în Orientul Mijlociu. Avertismentul vine de la fostul șef al Statului Major Interarme al Statelor Unite, amiralul Mike Mullen, care spune că există riscul ca situația să evolueze spre un conflict lung și imprevizibil, comparabil cu experiențele din Afganistan și Irak.

Potrivit informațiilor apărute până acum, luptele au provocat deja pierderi în rândul armatei americane. Șapte militari ai Statelor Unite și-au pierdut viața de la începutul confruntărilor, relatează The Hill.

Războiul SUA cu Iranul și riscurile pentru economia globală

Într-un interviu acordat jurnalistei Martha Raddatz de la ABC News, în emisiunea „This Week”, Mullen a explicat că tensiunile militare din zonă pot avea efecte mult mai ample decât pare la prima vedere.

„Avem prieteni și aliați acolo. Economia lumii depinde, în mare parte, de apele deschise din Strâmtoarea Hormuz și de modul în care reacționează piețele la acest lucru. Există un turism, o economie - mijloace de trai în regiune care s-au oprit complet acum”, a declarat Mullen.

Fostul comandant american spune că situația este complicată și greu de anticipat. Experiența conflictelor recente din Orientul Mijlociu arată că astfel de războaie nu se încheie rapid.

„Deci, sunt foarte multe lucruri în joc pe care nu le putem anticipa. Și, cu siguranță, acesta a fost cazul în Irak și Afganistan. Și mă îngrijorează că acest lucru se va prelungi. Aceste războaie pur și simplu nu se termină repede. Cel puțin, cu siguranță nu s-au terminat cele din ultimele decenii”, a adăugat el.

Noi pierderi confirmate de armata americană

Pe fondul escaladării tensiunilor din regiune, Comandamentul Central al Statelor Unite (CENTCOM) a anunțat că încă un militar american a murit în urma rănilor suferite în confruntările cu Iranul.

Potrivit comunicării oficiale publicate pe rețelele sociale, soldatul a fost rănit grav în timpul „raidurilor făcute în timpul atacurilor inițiale ale regimului iranian în Orientul Mijlociu” din 1 martie.

Acesta fusese lovit în timpul unui atac lansat asupra trupelor americane din Arabia Saudită.

Iranul avertizează asupra unor represalii împotriva SUA

În paralel, Teheranul transmite că este pregătit să răspundă oricărei escaladări. Ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi, a reiterat această poziție într-un mesaj publicat pe platforma X.

„Dacă [președintele Trump] dorește escaladarea, este exact ceea ce puternicele noastre forțe armate au fost pregătite de mult timp și ceea ce va primi”, a declarat Araghchi.

Oficialul iranian a insistat că responsabilitatea pentru o eventuală extindere a confruntărilor va reveni Washingtonului.

„Responsabilitatea pentru orice intensificare a exercițiului de autoapărare al Iranului va aparține în mod direct administrației americane”, a adăugat el.

Războiul SUA cu Iranul ar putea deveni un conflict de durată

Pe lângă tensiunile directe dintre cele două state, Iranul are la dispoziție și o rețea extinsă de organizații aliate în regiune. Aceste grupări sunt active în Yemen, Irak, Siria și în alte zone din Orientul Mijlociu.

De-a lungul anilor, ele au primit sprijin financiar și militar din partea Teheranului și au acumulat experiență în confruntări îndelungate cu forțele americane.

Din acest motiv, unii analiști și foști lideri militari se tem și ei că războiul SUA cu Iranul ar putea evolua într-un conflict lung și complex, cu implicații majore pentru securitatea regională și pentru economia globală.

