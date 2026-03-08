€ 5.0941
DCNews Stiri Poliția și mascații au descins în direct la România TV / foto în articol
Data actualizării: 13:24 08 Mar 2026 | Data publicării: 13:21 08 Mar 2026

Poliția și mascații au descins în direct la România TV / foto în articol
Autor: Ioan-Radu Gava

politia direct la romania tv Foto: România TV

O delegație a Brigăzii Rutiere din cadrul Poliției Române a intrat în direct la România TV.

O delegație a Brigăzii Rutiere din cadrul Poliției Române i-a făcut o surpriză Romicăi Jurca, la România TV. Mai mulți polițiști și mascați au descins duminică, 8 Martie pe platou și i-au oferit o floare prezentatoarei de la meteo.

„Ce desfășurare de forțe. A venit Poliția cu mascații aici în studioul România TV“, a exclamat Dragoș Bistriceanu.

„Dorim să transmitem, din partea Ministerului Afacerilor Interne, un călduros „La mulți ani!“. Este un debut al primăverii și nu puteam să trecem prin această zi frumoasă fără să o marcăm cu un gest simbolic și într-un semn de apreciere și recunoștință pentru doamnele și domnișoarele participante la trafic.

Este o tradiție pentru Poliția Română și Jandarmerie să marcheze astfel de evenimente și să reamintească sprijinul pe care îl oferim comunității“, a spus Vasile Costea, adjunct al Inspectoratului General al Poliției Române.

„Mi-a sărit puțin inima, dar mi-a venit la loc. Nu am știut ce se întâmplă. Dacă tot mi-ați adus primăvara, poate nu va mai veni acel episod de iarnă“, a spus, amuzată, Romica Jurca.

Foto: România TV

Foto: România TV

Foto: România TV

Foto: România TV

