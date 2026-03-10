Cuplu german judecat după ce și-a ținut trei copii închiși în „casa groazei" timp de 3 ani și jumătate

Acum, cuplul german este judecat în Spania, fiind acuzat de abuz psihologic în familie, privare de libertate şi neglijare.

Proces început la tribunalul din Oviedo, Spania

Procesul intentat a început marţi la tribunalul provincial din nordul oraşului Oviedo, cu uşile închise, cu scopul de a proteja victimele minore.

Copiii, gemeni în vârstă de 8 ani şi un băiat de 10 ani, au fost eliberaţi la sfârşitul lui aprilie 2025, după ce un vecin a alertat poliţia. Anchetatorii au precizat că a fost vorba despre o "casă a groazei".

Se cere închisoare de 25 de ani pentru cuplul german

Procurorul public cere o pedeapsă cu închisoarea de 25 de ani şi patru luni pentru bărbatul în vârstă de 54 de ani şi soţia sa, în vârstă de 49 de ani. Inculpaţii sunt acuzaţi de abuz psihologic în familie, privare de libertate şi neglijare.

Conform justiţiei spaniole, părinţii susțin că sun nevinovați şi afirmă că şi-au izolat cei trei copii de lumea exterioară, invocând că au vrut să îi protejeze de contractarea unor boli precum COVID-19.

Tatăl este german, iar mama are dublă cetăţenie, germană şi americană. Autorităţile spaniole nu au oferit alte alte detalii personale.

Audierile ar urma să dureze două zile. Se preconizează că vor fi încheiate miercuri. Cu toate acestea, verdictul este aşteptat la o dată ulterioară, notează Agerpres.