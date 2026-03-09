Oamenii de știință sunt aproape de a descoperi un miliard de ani de istorie pierdută

Cu toții suntem vinovați că pierdem lucruri din când în când, dar unul dintre marile mistere științifice este unde a dispărut un miliard de ani de istorie.

Un nou studiu științific s-ar putea să ne fi dat un răspuns la această întrebare derutantă, care se referă la istoria fizică găsită în formațiunile rocose, în special în SUA.

Poate că una dintre cele mai mari bucurii ale planetei Pământ este că nu vom înțelege niciodată cu adevărat cum a apărut totul, chiar dacă istoricii caută și cercetează constant aproape tot ceea ce ne-a precedat.

Abia recent, au descoperit un instrument egiptean antic care schimbă complet ceea ce știm despre modul în care lucrau, în timp ce arheologii au reușit să facă o descoperire foarte importantă în ceea ce privește civilizația romană.

„Marea neconformitate”, misterul care intrigă oamenii de știință

Dar este mai degrabă absența decât prezența care i-a intrigat pe istoricii și geologii din întreaga lume când vine vorba de faptul că lipsesc un miliard de ani de rocă, un mister care a devenit cunoscut sub numele de „Marea neconformitate”.

Am reușit să facem descoperiri uriașe despre istoria planetei noastre datorită straturilor geologice care se află sub suprafața Pământului, dar stratul dintre rocile cambriene și precambriene, care reprezintă aproximativ un miliard de ani din istoria Pământului, lipsește de mult timp.

Ipotezele care au încercat să explice fenomenul

Geologii au sugerat anterior că vinovat ar putea fi un fenomen cunoscut sub numele de „Pământul bulgăre de zăpadă”, o perioadă de 700 de milioane de ani în care roca a fost erodată de frigul intens și prelungit care a existat pe tot globul în acea perioadă.

Formarea Rodiniei, un supercontinent care a apărut în urmă cu aproximativ un miliard de ani, a fost, de asemenea, considerată un potențial suspect, deoarece a forțat rocile mai vechi să se ridice și le-a expus la intemperii.

Descoperirea surprinzătoare a cercetătorilor

Cu toate acestea, o echipă internațională de oameni de știință afirmă acum că a făcut o descoperire surprinzătoare după ce a analizat cinci situri din nordul Chinei, unde este expusă Marea Discordanță.

Rezultatele lor arată că distrugerea stratului de rocă este de fapt anterioară ambelor evenimente.

În revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), oamenii de știință au scris: „Marea neconformitate... reprezintă un interval important la nivel global de expunere și eroziune continentală, care este remarcabil și pentru prima apariție a tuturor filelor animale majore de pe Pământ.

„Cea mai pronunțată eroziune evidentă atât în înregistrările termocronologice, cât și în indicatorii geochimici ai eroziunii continentale se dovedește a corespunde cu dezvoltarea primului supercontinent adevărat al Pământului”.

O enigmă veche de aproape două secole

Ideea de „Marea Neconcordanță”, care ar fi un nume fantastic pentru un magician, a fost observată pentru prima dată de John Wesley Powell când a vizitat Marele Canion în 1869.

Și, după aproape 200 de ani, această nouă cronologie pare să complice și mai mult lucrurile, deoarece echipa de oameni de știință a emis teoria că aceasta a avut loc de fapt într-o perioadă a istoriei Pământului cu aproximativ 1,8 până la 0,8 milioane de ani în urmă.

Sperăm că va apărea într-o zi, poate dacă verificăm toate buzunarele hainei Pământului.