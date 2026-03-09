€ 5.0979
|
$ 4.4111
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0979
|
$ 4.4111
 
DCNews Stiri Anchete Proiect energetic de interes național, finanțat prin fonduri europene, amenințat de vânzătorii de argilă în Spania
Data actualizării: 20:12 09 Mar 2026 | Data publicării: 19:05 09 Mar 2026

EXCLUSIV Proiect energetic de interes național, finanțat prin fonduri europene, amenințat de vânzătorii de argilă în Spania
Autor: D.C.

Aici a fost montat senzorul de vibrații pentru proiectul eolian Aici a fost montat senzorul de vibrații pentru proiectul eolian

Autoritatea de regementare minieră vrea să autorizeze, pe viteză rapidă, o exploatare de argilă care pune în pericol un proiect energetic de interes național.

Mina de la Țibrinu, care furnizează materie primă fabricilor de porțelan din Spania, s-a tot extins, fără drept,  ocupând inclusiv terenuri ale primăriei Cernavoda.

Proiect energetic de interes național, finanțat prin fonduri europene, amenințat de vânzătorii de argilă în Spania

Exploatarea, operată de firma Iris Aly Explorer, pune în pericol un parc eolian, finanțat prin fonduri europene. Amplasamentul proiectului se învecinează cu perimetrul carierei Țibrinu, iar stabilitatea terenului este afectată prin alunecări de teren care antrenează fundația turbinelor eoliene.

Proiect energetic de interes național, finanțat prin fonduri europene, amenințat de vânzătorii de argilă în Spania

TWP, firma care dezvoltă parcul eolian, a solicitat realizarea unei expertize tehnice, care a inclus măsurători inclinometrice, ridicări topografice și analize geotehnice. Raportul experților a evidențiat alunecări de teren semnificative, deplasări ale masivului de pământ de până la 35 m și apariția unei fisuri de desprindere la aproximativ 50 m de limita exploatării, fisură care afectează inclusiv drumul de acces și proprietățile adiacente.

Expertiza semnalează și neconcordanțe majore în documentația geotehnică a operatorului minier, Iris Aly Srl, precum număr insuficient de foraje pentru evaluarea stabilității pământului, clasificarea eronată a terenului ca fiind „mediu” în loc de „dificil”, lipsa analizelor de laborator și utilizarea unui model de calcul depășit pentru dimensionarea taluzurilor, care nu ia în considerare sarcina seismică și nu poate evalua stabilitatea întregului versant.

Proiect energetic de interes național, finanțat prin fonduri europene, amenințat de vânzătorii de argilă în Spania

În aceste condiții, TWP a solicitat autorităților competente suspendarea activităților miniere la cariera Țibrinu până la implementarea măsurilor de stabilizare recomandate, precum și adoptarea unor măsuri de protecție a mediului și de limitare a perimetrului de exploatare pentru a asigura siguranța terenului și a investițiilor energetice din zonă. De asemenea, compania a sesizat Garda Națională de Mediu pentru efectuarea unui control privind respectarea condițiilor de exploatare și prevenirea riscurilor de degradare a terenului.

Mina de la Țibrinu ar afecta negativ infrastructura energetică și alte investiții strategice din zonă, existând sesizări similare din partea altor companii din sectorul energetic.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

spania
parc eolian
mediu
garda de mediu
mina
sector energetic
fonduri europene
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 15 minute
Erdogan avertizează Iranul după interceptarea unei rachete în spațiul aerian al Turciei
Publicat acum 28 minute
Victimele fraudei cu lingourile aur din Italia, câștigătoare: banii vor ajunge la ele nu la stat
Publicat acum 28 minute
Doar 20 de secunde pentru reacție: Scenariul unui atac devastator în strâmtoarea Ormuz
Publicat acum 33 minute
Un meteorit a lovit acoperișul unei case din Germania. Mii de oameni au observat „bila de foc“ pe cer / video viral
Publicat acum 1 ora si 16 minute
Ungaria plafonează prețurile la combustibili pentru a proteja cetățenii de creșterea petrolului
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 12 ore si 3 minute
Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 10: Iranul respinge planul lui Macron/Trump critică noul lider suprem
Publicat acum 9 ore si 18 minute
Sorin Grindeanu, către Lia Olguța Vasilescu: Cine a hotărât că intrăm în coaliție, hotărăște și să ieșim
Publicat acum 11 ore si 23 minute
Ce se întâmplă cu Alina Mădălina, după ce a fost internată la Psihiatrie și fiica i-a fost luată de statul german
Publicat acum 10 ore si 37 minute
Horoscopul primăverii 2026 pentru Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător și Pești
Publicat acum 7 ore si 43 minute
Val de declarații anulate de instanță, în dosarul lui Călin Georgescu. Parchetul are termen 5 zile în care poate întoarce dosarul
 
solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close