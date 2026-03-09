Proiect energetic de interes național, finanțat prin fonduri europene, amenințat de vânzătorii de argilă în Spania

Mina de la Țibrinu, care furnizează materie primă fabricilor de porțelan din Spania, s-a tot extins, fără drept, ocupând inclusiv terenuri ale primăriei Cernavoda.

Exploatarea, operată de firma Iris Aly Explorer, pune în pericol un parc eolian, finanțat prin fonduri europene. Amplasamentul proiectului se învecinează cu perimetrul carierei Țibrinu, iar stabilitatea terenului este afectată prin alunecări de teren care antrenează fundația turbinelor eoliene.

TWP, firma care dezvoltă parcul eolian, a solicitat realizarea unei expertize tehnice, care a inclus măsurători inclinometrice, ridicări topografice și analize geotehnice. Raportul experților a evidențiat alunecări de teren semnificative, deplasări ale masivului de pământ de până la 35 m și apariția unei fisuri de desprindere la aproximativ 50 m de limita exploatării, fisură care afectează inclusiv drumul de acces și proprietățile adiacente.

Expertiza semnalează și neconcordanțe majore în documentația geotehnică a operatorului minier, Iris Aly Srl, precum număr insuficient de foraje pentru evaluarea stabilității pământului, clasificarea eronată a terenului ca fiind „mediu” în loc de „dificil”, lipsa analizelor de laborator și utilizarea unui model de calcul depășit pentru dimensionarea taluzurilor, care nu ia în considerare sarcina seismică și nu poate evalua stabilitatea întregului versant.

În aceste condiții, TWP a solicitat autorităților competente suspendarea activităților miniere la cariera Țibrinu până la implementarea măsurilor de stabilizare recomandate, precum și adoptarea unor măsuri de protecție a mediului și de limitare a perimetrului de exploatare pentru a asigura siguranța terenului și a investițiilor energetice din zonă. De asemenea, compania a sesizat Garda Națională de Mediu pentru efectuarea unui control privind respectarea condițiilor de exploatare și prevenirea riscurilor de degradare a terenului.

Mina de la Țibrinu ar afecta negativ infrastructura energetică și alte investiții strategice din zonă, existând sesizări similare din partea altor companii din sectorul energetic.